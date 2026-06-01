Akui Hentikan Pemberian Nafkah ke Anak, Ini Alasan Ruben Onsu

JawaPos.com - Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya membenarkan menghentikan pemberian nafkah ke anak-anaknya sejak penghujung tahun 2025. Dia punya alasan kuat kenapa memilih menghentikan pemberian nafkah untuk sementara waktu.

Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menyatakan, pihaknya menghentikan sementara pemberian nafkah ke anak-anak sebagai bentuk protes terhadap Sarwendah yang dinilai mempersulit untuk melakukan pengasuhan anak.

"Ruben berpikir, 'kewajibanku dibayar terus, bahkan melampaui apa yang seharusnya. Tapi apa yang menjadi hak aku nggak dapat.' Itu sebagai bentuk protes ya," kata Minola Sebayang saat ditemui di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

Pihak Ruben Onsu mengaku telah menjalankan tanggung jawab dengan sangat baik terhadap Sarwendah dan anak-anaknya pascacerai. Bukan hanya memberikan nafkah anak, Ruben juga membayar kebutuhan bulanan di rumah Sarwendah, termasuk urusan kecil seperti plastik sampah bulanan juga dibayarkan.

"Kantong plastik sampah saja Rp 9 juta per bulan dibiayai. Ada perinciannya semuanya. Asuransi, meski sudah tidak lagi jadi istrinya, tetap dibayarkan," paparnya.

Minola Sebayang heran kenapa Sarwendah tidak kunjung memberikan waktu untuk Ruben Onsu bersama anak-anaknya selama sekitar 2-3 hari dalam satu minggu. Padahal, pihak Ruben merasa telah menunaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Minola Sebayang menyebut, dana bulanan mulai dari mulai nafkah hingga hal-hal lain yang dibayarkan Ruben Onsu angkanya mencapai lebih dari Rp 200 juta.

"Sekarang saya tanya sama kalian yang masih menikah, ada nggak suami kalian memberikan nafkah Rp 225 juta per bulan? Ayo yang sudah nikah. Ini mantan loh," kata Minola Sebayang.