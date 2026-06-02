Profil Fabiola Mantan Istri Reza SMASH, Tersangka Kasus Penipuan Online Rp 41 Miliar Jaringan Internasional

Fabiola, mantan istri Reza SMASH ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan online Rp 41 Miliar. (Instagram; red signal)
JawaPos.com - Nama Fabiola Elizabeth Agnes, mantan istri Reza SMASH, menjadi bahan perbincangan banyak orang setelah sosoknya ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan online jaringan internasional yang bermarkas di Solo Baru, Sukoharjo.
Fabiola lahir pada tahun 1995. Kini usianya memasuki sekitar 31 tahun. Dia adalah warga negara Jerman yang memutuskan tinggal d Indonesia.
Selama ini, Fabiola dikenal publik sebagai seorang model. Tubuhnya yang tinggi menjuntai dengan sekitar 170 centimeter dan proporsional sangat membantu kariernya sebagai seorang model untuk terus berkembang dan melejit.
Perempuan dengan ciri khas tato salib pada bagian leher ini cukup populer di kalangan publik setelah menikah Reza SMASH pada 2018 silam. Karena satu dan lain hal, rumah tangga mereka akhirnya berakhir di jalur perceraian pada 2020 silam.
Fabiola sempat dikenal publik sebagai Neng Bule berkat kemampuannya menggunakan bahasa Sunda dan memiliki hobi memelihara domba Garut. Fabiola bisa berbahasa Sunda dengan baik karena dia sempat tinggal di Bandung.
Sosok perempuan inisial F yang ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam kasus penipuan online jaringan internasional dikonfirmasi adalah Fabiola Elizabeth Agnes, mantan istri Reza SMASH.
Kabar tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, kepada wartawan. Menurutnya, Fabiola terlibat dalam kasus penipuan online jaringan internasional yang bermarkas di Solo Baru, Sukoharjo.
"Iya, bisa dibenarkan (F adalah Fabiola mantan istri Reza SMASH)," ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, dilansir JawaPos.com dari Solo Balapan.
Fabiola berperan untuk mengorkestrasi kasus penipuan online. Perempuan asal Jerman itu bertugas sebagai model untuk tujuan memikat para korbannya melalui video call.
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