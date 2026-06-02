Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 2 Juni 2026 | 22.51 WIB

Fabiola, Mantan Istri Reza SMASH Jadi Tersangka Kasus Penipuan Online Jaringan Internasional

Fabiola, mantan istri Reza SMASH ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus penipuan online jaringan internasional. (solobalapan/jawaposgrup).

JawaPos.com - Sosok perempuan inisial F yang ditetapkan sebagai tersangka diduga terlibat dalam jaringan penipuan online atau scammer jaringan internasional ternyata adalah Fabiola Elizabeth Agnes, mantan istri Reza SMASH.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, kepada wartawan. Menurutnya, Fabiola terlibat dalam kasus penipuan online jaringan internasional yang bermarkas di Solo Baru, Sukoharjo.

"Iya, bisa dibenarkan (F adalah Fabiola mantan istri Reza SMASH)," ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, dilansir JawaPos.com dari Solo Balapan.

Fabioa bersama sejumlah tersangka lainnya melakukan penipuan online dengan menarget orang-orang dari luar negeri. Dari 133 korban, mayoritas dari mereka berasal dari Amerika Serikat.

Febiola dkk diduga melakukan scamming secara terencana dengan melakukan pendekatan secara emosional kepada para korbannya. Adapun dana yang berhasil dihimpun dari tindakan biadab tersebut mencapai Rp 41 miliar.

Karena para korban mayoritas berasal dari Amerika Serikat, dalam proses penyidikan perkara ini, pihak kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divhubinter).

Selain itu, penanganan perkara ini juga dilakukan pihak kepolisian bekerja sama dengan FBI (Federal Bureau of Investigation).

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Kedok Manajer Palsu! Imigrasi Jakarta Barat Ciduk 4 WNA Tiongkok Pelaku Penipuan Online - Image
Jabodetabek

Kedok Manajer Palsu! Imigrasi Jakarta Barat Ciduk 4 WNA Tiongkok Pelaku Penipuan Online

Jumat, 22 Mei 2026 | 05.04 WIB

ASEAN dan Google Gelontorkan Rp 81 Miliar Lawan Penipuan Online, Indonesia Sudah Rugi Rp 9 Triliun pada 2025 - Image
Teknologi

ASEAN dan Google Gelontorkan Rp 81 Miliar Lawan Penipuan Online, Indonesia Sudah Rugi Rp 9 Triliun pada 2025

Jumat, 15 Mei 2026 | 20.46 WIB

Berantas Judi Online hingga Penipuan Daring, Menkomdigi: Perlu Ditangani Lebih Keras! - Image
Nasional

Berantas Judi Online hingga Penipuan Daring, Menkomdigi: Perlu Ditangani Lebih Keras!

Jumat, 8 Mei 2026 | 17.47 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore