Fabiola, Mantan Istri Reza SMASH Jadi Tersangka Kasus Penipuan Online Jaringan Internasional

JawaPos.com - Sosok perempuan inisial F yang ditetapkan sebagai tersangka diduga terlibat dalam jaringan penipuan online atau scammer jaringan internasional ternyata adalah Fabiola Elizabeth Agnes, mantan istri Reza SMASH.
Kabar tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, kepada wartawan. Menurutnya, Fabiola terlibat dalam kasus penipuan online jaringan internasional yang bermarkas di Solo Baru, Sukoharjo.
"Iya, bisa dibenarkan (F adalah Fabiola mantan istri Reza SMASH)," ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, dilansir JawaPos.com dari Solo Balapan.
Fabioa bersama sejumlah tersangka lainnya melakukan penipuan online dengan menarget orang-orang dari luar negeri. Dari 133 korban, mayoritas dari mereka berasal dari Amerika Serikat.
Febiola dkk diduga melakukan scamming secara terencana dengan melakukan pendekatan secara emosional kepada para korbannya. Adapun dana yang berhasil dihimpun dari tindakan biadab tersebut mencapai Rp 41 miliar.
Karena para korban mayoritas berasal dari Amerika Serikat, dalam proses penyidikan perkara ini, pihak kepolisian dari Polda Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divhubinter).
Selain itu, penanganan perkara ini juga dilakukan pihak kepolisian bekerja sama dengan FBI (Federal Bureau of Investigation).
