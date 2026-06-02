Abdul Rahman
Selasa, 2 Juni 2026 | 23.30 WIB

Jadi Model Pemikat dalam Kasus Penipuan Jaringan Internasional, Fabiola Eks Istri Reza SMASH Raup Rp 41 Miliar

Fabiola, mantan istri Reza SMASH ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus penipuan online jaringan internasional. (solobalapan/jawaposgrup).

JawaPos.com - Polda Jawa Tengah (Jateng) meringkus Fabiola Elizabeth Agnes, eks istri Reza SMASH. Dia diringkus bersamaan dengan 38 orang lainnya dalam kasus penipuan online atau love scamming jaringan internasional.

Dilansir Solo Balapan (Jawa Pos Grup), Fabiola berperan untuk mengorkestrasi kasus penipuan online. Perempuan asal Jerman itu bertugas sebagai model untuk tujuan memikat para korbannya.

"Tugasnya adalah melayani video call sesuai dengan yang dikehendaki korban," kata Direktur Direktorat Reserse Siber (Dit Ressiber) Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Himawan Susanto Saragih.

Fabiola sengaja dipilih untuk menjalankan sindikat ini dengan latar belakangnya sebagai seorang model profesional dan sosoknya yang sangat lihai dalam melakukan komunikasi bisnis.

Kehadiran Fabiola melalui panggilan video membuat para korbannya akan mudah memercayainya. Pasalnya, ada bukti konkret bahwa ada sosok nyata yang mereka dekati secara romantis.

"Para pelaku yang berperan sebagai marketing mencari korban melalui berbagai platform. Sementara F bertugas melakukan video call agar korban semakin percaya," papar Himawan.

Lebih lanjut diungkapkan Himawan, sejumlah tersangka akan melakukan pemilahan korban-korban yang perlu diyakinkan dengan melakukan video call.

"Dan F yang akan maju untuk melayani video call supaya korban berinvestasi,"paparnya.

Setelah berhasil didekati secara personal dan emosional melalui video call bersama Fabiola eks Reza SMASH, para tersangka kemudian melanjutkan ke tahap akhir untuk menjalankan aksi penipuan online.

