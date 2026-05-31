Anugrah Aditya Bernostalgia Saat Tampil di Java Jazz Festival 2026

JawaPos.com - Musisi Anugrah Aditya yang juga dikenal dengan nama panggilan Adityalogy termasuk salah satu musisi yang tampil di Java Jazz Festival 2026, berlangsung di NICE (National Exhibition Convention Center), PIK 2, Tangerang, Banten.

Anugrah Aditya tampil menghibur para penonton di hari kedua dengan membawakan sejumlah lagu dari album BE M1NE rilisan tahun 2008 silam. Dia sengaja membawakan sejumlah lagu dari album perdananya tersebut untuk tujuan menghidupkan momen nostalgia.

Anugrah Aditya diketahui sempat tampil di Java Jazz Festival pada 2008 silam sekaligus memperkenalkan album BE M1NE untuk pertama kalinya ke publik luas pada waktu itu.

"Ini menjadi momen comeback setelah 15 tahun absen dari panggung Java Jazz. Momen ini sekaligus merayakan kembali memori album BE M1NE yang lahir di festival ini pada 2008 silam," kata Anugrah Aditya di atas panggung.

Dia mengaku senang dan bersyukur bisa comeback ke panggung Java Jazz Festival sekaligus membawakan lagu-lagu di album yang memiliki sejarah kuat di awal perjalan kariernya di industri musik Tanah Air.

Momen comeback Anugrah Aditya ke Java Jazz Festival terasa semakin spesial bagi dirinya dengan adanya kolaborasi bersama Kanky NXT dan menghadirkan Blueflash.

Menurut Adityalogy, Blueflash dirancang khusus sebagai jembatan yang menghubungkan antara perjalanan musiknya di masa lalu untuk menghidupkan momen nostalgia sekaligus visi masa depan.

Kolaborasinya tersebut membuat Anugrah Aditya merasa menemukan identitas dan jati dirinya. Pasalnya, selain dia memiliki passion di dunia musik, Adityalogy juga memiliki kesukaan tinggi pada bidang fashion.