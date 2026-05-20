Pesulap Merah Bongkar Data Pelaku Pesugihan Gunung Kawi, Ada yang Punya Usaha MBG

JawaPos.com - Marcel Radhival atau Pesulap Merah konsisten melakukan perlawanan terhadap hal-hal yang menurutnya bertentangan dengan ajaran Islam dengan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.

Selain membongkar praktik perdukunan sampai membuat para dukun pusing tujuh keliling lantaran trik mereka dibongkar, kini Pesulap Merah membongkar praktik pesugihan yang dilakukan banyak orang di Gunung Kawi.

Pesulap Merah membuat konten video yang memperlihatkan situasi di Gunung Kawi saat mereka melakukan ritual pesugihan.

Suasana di sana terkesan kental akan nuansa mistisnya. Ada beberapa kopi disajikan dan beberapa potong gula Jawa di dekatnya. Di depannya ada patung.

Marcel Radhival juga memperlihatkan pocong, membuat suasana di salah satu sudut ruangan Gunung Kawi semakin kuat nuansa mistisnya.

Selain itu, Pesulap Merah juga nekat membongkar data orang-orang yang datang ke Gunung Kawi berdasarkan data yang ditulis dalam daftar buku tamu.

"Ini daftar buku tamu menyampaikan hajatnya apa. Kalau dalam Islam, kita nggak boleh nih berdoa di depan patung-parung seperti ini," ungkap Pesulap Merah.

Uniknya, yang datang melakukan pesugihan ada yang memiliki sejumlah usaha sekaligus. Marcel Radhival pun membacakannya satu persatu.