Pemeran Ginny Weasley Akan Diganti di Musim 2 Serial Harry Potter HBO, Ada Apa?

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari serial Harry Potter Series. HBO dikabarkan akan mengganti pemeran karakter Ginny Weasley mulai musim kedua.

Menurut laporan media hiburan Deadline, keputusan tersebut terjadi ketika proses produksi musim pertama hampir selesai dilakukan.

Pihak Gracie Cochrane menyebut alasan mundurnya sang aktris disebabkan oleh keadaan tak terduga.

"Karena keadaan yang tak terduga, Gracie telah membuat keputusan sulit untuk mundur dari perannya sebagai Ginny Weasley dalam serial Harry Potter HBO setelah musim pertama," ucap mereka.

Dalam pernyataan resminya, keluarga Gracie mengatakan bahwa keputusan meninggalkan serial bukan hal mudah.

Mereka juga menyebut pengalaman Gracie selama bergabung di dunia Harry Potter menjadi momen yang sangat berharga baginya.

HBO turut memberikan respons resmi terkait kabar tersebut. Mereka menyatakan mendukung penuh keputusan Gracie dan keluarganya serta mengapresiasi kerja kerasnya selama produksi musim pertama.

"Kami mendukung keputusan Gracie Cochrane dan keluarganya untuk tidak kembali di musim berikutnya dari serial Harry Potter HBO dan kami berterima kasih atas kerja kerasnya di musim pertama serial tersebut," ucap pihak produksi.

Pergantian pemeran ini langsung menarik perhatian penggemar karena Ginny Weasley merupakan salah satu karakter penting dalam cerita Harry Potter.

Dalam versi novel maupun film, Ginny nantinya memiliki hubungan besar dengan tokoh utama Harry Potter.

Banyak penggemar merasa sedih meski serialnya sendiri belum tayang. Sebagian netizen mengaku Gracie terlihat cocok sebagai Ginny berdasarkan foto promosi yang sudah dirilis sebelumnya.