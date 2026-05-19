Film Teaching Practice: Idiot Girls and School Ghost 2 Sudah Tayang, Han Sun Hwa, Yeoreum, Berdiri di Bawah Hantu Ujian!

Pemeran Film Teaching Practice: Idiot Girls and School Ghost 2. (Soompi)
JawaPos.com – Sedang tayang di bioskop, film Korea Teaching Practice: Idiot Girls and School Ghost 2 telah meluncurkan poster spesial.
Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), film ini merupakan sekuel mandiri dari film tahun 2024 Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary.
Bergenre komedi-horor, film ini menyoroti tentang kehidupan sekolah menengah, dengan Eun Gyeong (Han Sun Hwa), seorang guru magang Gen MZ yang bersemangat.
Ia akhirnya mengikuti ujian simulasi melawan hantu ujian masuk perguruan tinggi, bersama dengan anggota klub ilmu hitam, adapun pemeran lain yaitu Han Sun Hwa, Hong Ye Ji, Yeoreum WJSN, Lee Hwa Won, dan Yoo Seon Ho.
Pada 18 Mei, film ini meluncurkan poster pertarungan spesial, terlihat Han Sun Hwa, Hong Ye Ji, Yeoreum, dan Lee Hwa Won dengan percaya diri berpose dengan berbagai hantu yang mengintai di belakang mereka.
Menariknya, poster juga menampilkan Eun Gyeong dan tiga anggota klub ilmu hitam Aoi (Hong Ye Ji), Riko (Yeoreum), dan Haruka (Lee Hwa Won).
Ada juga goblin berusia 400 tahun, Idainashi (Yoo Seon Ho), serta hantu yang mewakili seni bahasa, matematika, bahasa asing, dan kuis.
Berdiri tanpa rasa takut di bawah hantu-hantu menyeramkan dalam kegelapan, Eun Gyeong dan anggota klub ilmu hitam menunjukkan chemistry yang tidak biasa.
