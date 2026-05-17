Pete Davidson dan Elsie Hewitt Dikabarkan Berpisah Setelah Kelahiran Putri Pertama

JawaPos.com – Pete Davidson dan Elsie Hewitt dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmara mereka setelah beberapa bulan menjadi orang tua baru.

Dilansir dari laman Amp Nine pada Sabtu (16/5), Kabar perpisahan tersebut mencuat sekitar lima bulan setelah keduanya menyambut kelahiran anak pertama mereka. Hingga kini, perwakilan pasangan tersebut belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut.

Laporan media menyebut hubungan pasangan itu mulai mengalami masalah setelah Hewitt melahirkan putri mereka, Scott Rose Hewitt Davidson, pada Desember lalu.

Kesibukan kerja Davidson yang sering bepergian disebut menjadi salah satu faktor pemicu renggangnya hubungan. Kondisi tersebut dikabarkan membuat Hewitt menginginkan lebih banyak dukungan di rumah setelah melahirkan.

Meski dikabarkan berpisah, Davidson dan Hewitt disebut tetap berusaha menjaga hubungan baik demi putri mereka.

Keduanya kini dilaporkan tengah mencari pola pengasuhan bersama yang terbaik bagi sang anak. Fokus utama pasangan itu disebut sepenuhnya tertuju pada kebutuhan dan kesejahteraan putri mereka.

Pasangan tersebut pertama kali mengumumkan hubungan mereka kepada publik pada Maret 2025. Mereka kemudian membagikan kabar kehamilan anak pertama melalui media sosial dengan gaya santai dan penuh humor. Kehadiran putri mereka pada 12 Desember lalu sempat menjadi perhatian publik dan penggemar.