Dulu Dijuluki Prince of Thailand, Kini Penampilan Nichkhun 2PM Bikin Heboh

JawaPos.com - Nichkhun 2PM sukses menarik perhatian publik usai muncul dalam YouTube resmi grup tersebut.

Video berjudul "Tiga Anggota 2PM Tinggal Bersama!? Kisah Kehidupan Asrama yang Berisik" langsung menjadi bahan pembicaraan di berbagai komunitas online.

Dalam video itu, Nichkhun tampil santai mengenakan hoodie dan topi saat datang pertama kali ke lokasi syuting.

Tak lama kemudian, Jun. K muncul dengan outfit stylish dan visual yang dinilai masih sangat mirip seperti masa debut.

Melaporkan dari Allkpop, perbedaan keduanya langsung menjadi sorotan netizen. Banyak penggemar mengaku terkejut melihat perubahan visual Nichkhun.

Kini mantan Tiffany Young tersebut tampak lebih berisi dibanding citranya dulu sebagai idol dengan wajah tajam dan aura Prince of Thailand.

Sejak debut bersama 2PM, Nichkhun memang dikenal sebagai salah satu visual paling populer di generasi kedua K-pop.

Wajah tampannya bahkan membuatnya memiliki banyak penggemar internasional terutama di Korea dan Thailand.

Namun dalam video terbaru tersebut, sebagian netizen merasa penampilannya berubah cukup drastis.