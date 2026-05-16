Dulu Dijuluki Prince of Thailand, Kini Penampilan Nichkhun 2PM Bikin Heboh

Penampilan terbaru Nichkhun 2PM yang muncul di vlog terbaru grupnya. (Allkpop)
JawaPos.com - Nichkhun 2PM sukses menarik perhatian publik usai muncul dalam YouTube resmi grup tersebut.
Video berjudul "Tiga Anggota 2PM Tinggal Bersama!? Kisah Kehidupan Asrama yang Berisik" langsung menjadi bahan pembicaraan di berbagai komunitas online.
Dalam video itu, Nichkhun tampil santai mengenakan hoodie dan topi saat datang pertama kali ke lokasi syuting.
Tak lama kemudian, Jun. K muncul dengan outfit stylish dan visual yang dinilai masih sangat mirip seperti masa debut.
Melaporkan dari Allkpop, perbedaan keduanya langsung menjadi sorotan netizen. Banyak penggemar mengaku terkejut melihat perubahan visual Nichkhun.
Kini mantan Tiffany Young tersebut tampak lebih berisi dibanding citranya dulu sebagai idol dengan wajah tajam dan aura Prince of Thailand.
Sejak debut bersama 2PM, Nichkhun memang dikenal sebagai salah satu visual paling populer di generasi kedua K-pop.
Wajah tampannya bahkan membuatnya memiliki banyak penggemar internasional terutama di Korea dan Thailand.
Namun dalam video terbaru tersebut, sebagian netizen merasa penampilannya berubah cukup drastis.
Komentar seperti “Apakah itu benar-benar Nichkhun?” hingga “Waktu memang tidak bisa dihentikan” ramai bermunculan di media sosial dan forum online Korea.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!