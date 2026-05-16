Aulia Ramadhani
Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.57 WIB

Oh Jung Se Kemungkinan akan Berperan di Drama Baru Sunning Baseball Club

Oh Jung Se. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Memiliki kemampuan akting yang cukup menawan, Oh Jung Se mungkin akan membintangi drama Korea baru, Sunning Baseball Club.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (15/5), menanggapi laporan tersebut, perwakilan dari agensi Oh Jung Se, Prain TPC, berbagi, Sunning Baseball Club adalah salah satu proyek yang telah ia terima tawarannya.”

Pada 14 Mei, Ilgan Sports melaporkan bahwa Oh Jung Se telah disebut sebagai kandidat kuat untuk peran utama dalam Sunning Baseball Club (judul literal), serial original TVING yang akan datang.

Drama ini menyoroti kisah para pria yang sudah menikah yang berjuang untuk berpartisipasi dalam liga bisbol amatir

Nantinya serial ini akan menghadirkan humoris dan emosional menggambarkan pria-pria biasa yang sudah menikah di usia 30-an dan 40-an.

Telah dinanti, proyek ini adalah karya terbaru dari Min Jin Ki, sutradara di balik serial New Recruit dan Salon de Holmes.

Naskah drama ini akan ditulis oleh Yoon Ki Young, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan sutradara dalam drama New Recruit 3 dan New Recruit 4.

Setelah menyelesaikan pengerjaan New Recruit 4, yang dijadwalkan tayang akhir tahun ini, Min Jin Ki akan memulai produksi skala penuh untuk Sunning Baseball Club dengan target rilis pada tahun 2027.

Oh Jung-se dikenal luas sebagai aktor, ia berperan di  beberapa serial televisi It's Okay to Not Be Okay (2020), Uncle (2021), Revenant (2023).

Ia juga memikat penonton dalam Mr. Plankton (2024), dan Good Boy (2025), serta film Swing Kids (2018) dan Hi-Five (2025).

