Dylan Sprouse dan Barbara Palvin Umumkan Kehamilan Anak Pertama di Festival Film Cannes 2026

JawaPos.com – Barbara Palvin dan Dylan Sprouse resmi mengumumkan bahwa mereka sedang menantikan anak pertama.

Dilansir dari laman Vogue pada Jum'at (15/5), Kabar bahagia tersebut pertama kali mencuri perhatian saat keduanya menghadiri Festival Film Cannes.

Barbara Palvin terlihat memamerkan perut kehamilannya ketika tampil bersama sang suami di atas karpet merah.

Pasangan tersebut kemudian mengonfirmasi kabar kehamilan melalui unggahan bersama di Instagram. Dalam foto yang dibagikan, keduanya tampil mengenakan busana yang sama seperti saat menghadiri Festival Film Cannes.

Unggahan itu juga menampilkan hasil foto USG bayi mereka yang semakin memperjelas kabar bahagia tersebut.

Foto USG bayi pasangan itu turut menarik perhatian publik karena memperlihatkan gestur tangan menyerupai simbol ‘rock on’.

Barbara Palvin dan Dylan Sprouse juga tampak menirukan simbol tangan serupa dalam salah satu potret bersama. Momen tersebut menjadi bentuk perayaan sederhana atas kehadiran calon anggota keluarga baru mereka.

Kisah cinta pasangan ini bermula pada 2017 ketika mereka pertama kali bertemu dalam sebuah acara.

Hubungan keduanya berkembang setelah Dylan Sprouse menghubungi Barbara Palvin melalui pesan pribadi hingga akhirnya menjalani kencan pertama di Tiongkok. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin serius hingga memutuskan tinggal bersama pada 2019.