Dylan Sprouse dan Barbara Palvin Umumkan Kehamilan Anak Pertama di Festival Film Cannes 2026

Dylan Sprouse dan Barbara Palvin (Instagram @realbarbarapalvin)
JawaPos.com – Barbara Palvin dan Dylan Sprouse resmi mengumumkan bahwa mereka sedang menantikan anak pertama.
Dilansir dari laman Vogue pada Jum'at (15/5), Kabar bahagia tersebut pertama kali mencuri perhatian saat keduanya menghadiri Festival Film Cannes.
Barbara Palvin terlihat memamerkan perut kehamilannya ketika tampil bersama sang suami di atas karpet merah.
Pasangan tersebut kemudian mengonfirmasi kabar kehamilan melalui unggahan bersama di Instagram. Dalam foto yang dibagikan, keduanya tampil mengenakan busana yang sama seperti saat menghadiri Festival Film Cannes.
Unggahan itu juga menampilkan hasil foto USG bayi mereka yang semakin memperjelas kabar bahagia tersebut.
Foto USG bayi pasangan itu turut menarik perhatian publik karena memperlihatkan gestur tangan menyerupai simbol ‘rock on’.
Barbara Palvin dan Dylan Sprouse juga tampak menirukan simbol tangan serupa dalam salah satu potret bersama. Momen tersebut menjadi bentuk perayaan sederhana atas kehadiran calon anggota keluarga baru mereka.
Kisah cinta pasangan ini bermula pada 2017 ketika mereka pertama kali bertemu dalam sebuah acara.
Hubungan keduanya berkembang setelah Dylan Sprouse menghubungi Barbara Palvin melalui pesan pribadi hingga akhirnya menjalani kencan pertama di Tiongkok. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin serius hingga memutuskan tinggal bersama pada 2019.
Dylan Sprouse kemudian melamar Barbara Palvin pada September 2022 saat berkemah bersama teman-teman di California. Pasangan itu resmi menikah pada 15 Juli 2023 di negara asal Barbara Palvin, Hongaria. Upacara pernikahan mereka digelar di properti keluarga Palvin dengan nuansa tradisional dan elegan.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!