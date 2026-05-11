Sischa Widya Maharani
Senin, 11 Mei 2026 | 22.18 WIB

Viral Foto Lawas Ian Hearts2Hearts dan Sohye I.O.I, Reaksi Sohye Jadi Sorotan

Foto lawas Ian Hearts2Hearts dan Sohye I.O.I. (Naver)

 
JawaPos.com - Kim Sohye membicarakan hubungan spesialnya dengan Ian Hearts2Hearts dalam acranya YouTube Jipdaeseong.
 
Video yang dirilis pada 8 Mei 2026 itu menghadirkan beberapa member I.O.I seperti Jeon Somi, Choi Yoo Jung dan Kim Sohye untuk membahas comeback grup mereka.
 
Di tengah obrolan, Sohye ditanya soal foto dirinya bersama Ian yang belakangan ramai diperbincangkan penggemar di media sosial.
 
Foto tersebut menjadi viral karena memperlihatkan Ian saat masih kecil bertemu dengan Sohye. 
 
Dari foto tersebut banyak fans salfok dengan visual Ian sejak kecil sudah sangat mencuri perhatian.
 
Menanggapi hal itu, Sohye mengaku awalnya tidak menyadari bahwa anak kecil dalam foto tersebut adalah Ian dari Hearts2Hearts.
 
Ia bahkan mengatakan dirinya jadi menonton banyak fancam grup tersebut setelah foto mereka viral. 
 
Sohye juga mengaku baru sadar identitas Ian setelah melihat berbagai unggahan penggemar.
 
Melihat reaksi Sohye, Yoo Jung langsung menggoda dengan menyarankan agar mereka mencoba menghubungi Ian secara langsung.
 
Sohye terlihat malu-malu dan sempat bertanya apakah ide tersebut benar-benar tidak masalah untuk dilakukan di depan kamera.
 
Akhirnya Sohye mengirim pesan video singkat untuk Ian. Ia mengatakan berharap Ian masih mengingat dirinya dan memuji idol rookie tersebut yang kini tumbuh sangat cantik.
 
"Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat aku, tetapi kamu sangat cantik. Aku berharap kita bisa bertemu dan mengulang momen ini bersama," ucap Sohye malu-malu yang dikutip dari Naver.
