Transformasi Sehat! Lee Suhyun AKMU Spill Tips Diet Realistis dan Journey Fitness

JawaPos.com - Berbicara tentang menurunkan berat badan dengan sehat, Suhyun AKMU baru-baru ini membagikan cerita jujur tentang perjalanan dietnya.

Pada 13 April 2025 dalam YouTube Mung Coach, pelatih Suhyun bagikan seputar tips latihan sederhana.

Pelatihnya menjelaskan bahwa sang penyanyi tersebut telah membangun stamina melalui latihan yang konsisten.

Meski terlihat sederhana, latihan yang dijalani ternyata cukup menantang bahkan ia sendiri mengakui bahwa prosesnya tidak mudah. Ia juga menekankan pentingnya teknik yang telat untuk menghindari cedera.

Selain latihan, faktor penting lainnya adalah mengelola pola makan. Sang pelatih menekankan bahwa banyak orang gagal diet karena kebiasaan yang tidak konsisten atau memilih cara ekstrem.

Untuk itu, Suhyun memilih metode yang lebih seimbang. Ia mengungkap bahwa dirinya sering mengonsumsi sayuran kukus dengan saus sederhana selama menjalani program latihan.

Metode ini dinilai efektif karena membantu mengontrol rasa lapar tanpa memberi tekanan berlebihan pada tubuh.

Pelatihnya pun menilai bahwa tips sederhana ini dinilai lebih mudah dijalani dalam jangka panjang.

Tak hanya soal fisik, Lee Suhyun juga membagikan sisi mental dari perjalanannya. Ia mengaku sempat merasa kurang percaya diri saat mulai berolahraga.