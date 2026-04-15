Profesi Dokter Tirta dan Gia Pratama Jadi Banyak, Netizen Ngakak

Dokter Tirta dan Gia Pratama mendadak punya banyak profesi berdasarkan hasil editan netizen. (Instagram: giapratamamd)
JawaPos.com - Profesi dokter Tirta dan Gia Pratama jadi banyak berkat perkembangan media sosial. Keduanya tidak hanya berprofesi sebagai dokter, tapi juga polisi, pemuka agama, dan sejumlah profesi lainnya.
Jangan salah, sejumlah profesi dr. Tirta dan Gia Pratama tersebut bukan terjadi di kehidupan nyata. Namun, berdasarkan foto yang dibuat secara kreatif oleh pengguna media sosial.
"Teman-teman, ini profesi aku sama dr.Tirta jadi banyak sekali. Yang sudah aku lihat jadi polisi, jadi guru, jadi pegawai dishub, ustadz, tukang cukur, dan puluhan profesi lainnya," tulis Gia Pratama dalam unggahannya di Instagram.
Banyaknya foto hasil editan yang dibuat netizen membuat Gia Pratama jadi ngakak setelah mengetahuinya. Dia tidak mengira fotonya bersama dr. Tirta tenyata dibuat untuk banyak profesi, lengkap dengan pakaian yang menjadi ciri khasnya.
"Aku nggak berhenti ketawa lihat kolom tagged di IGku. Multiverse sesungguhnya," lanjut Gia Pratama.
Pada kolom komentar, dr. Tirta ikut berkomentar. Bukan hanya ketawa, dia menyarankan Gia Pratama untuk sesekali memperlihatkan ekspresi marah.
"Sabar ya. Sesekali marah lah," katanya.
Netizen ikut ngakak melihat Gia Pratama dan dr. Tirta yang tiba-tiba menjelma dalam banyak profesi. Sejumlah dari mereka merasa terhibur dengan adanya unggahan tersebut.
"Apapun profesi keduanya tetap saja menghibur," komentar salah satu netizen.
