Aulia Ramadhani
12 April 2026, 17.43 WIB

4 Momen Menarik di Episode Terakhir Drama The Practical Guide to Love

Pemeran Drama The Practical Guide to Love. (Soompi)

JawaPos.com - Drama The Practical Guide to Love yang diperankan Han Ji Min dan Park Sung Hoon akhirnya berakhir dengan memuaskan.

Dilansir dari Soompi, Minggu (12/4), drama ini tetap menarik perhatian, Ui Yeong (Han Ji Min) dan Ji Su (Lee Ki Taek) yang menemukan jalan kembali ke persahabatan

Tae Seop (Park Sung Hoon) dan Ui Yeong juga mendapatkan akhir bahagia mereka, berikut adalah lima alasan mengapa episode terakhir The Practical Guide to Love memuaskan

1. Bertemu orang tua untuk pertama kalinya

Jadi ketika Ui Yeong menetapkan tanggal pertemuan ibunya dengan Tae Seop, dia ingin semuanya sempurna.

Namun, ketika Tae Seop tiba, ayah Ui Yeong sudah ada di sana, mengklaim ingin kembali dan membangun keluarga yang normal.

2. Ji Su membela ibu tirinya

Bagian penting dari ini adalah hubungan Ji Su yang diperbarui dengan ibu tirinya, Son Jeong A (Moon Jung Hee).

Meskipun ia dicintai oleh publik, Ji Su membencinya, karena mengetahui bahwa ia dan ayahnya (Choi Won Young) memulai hubungan mereka saat ibu kandungnya sedang sekarat

Titik balik dalam hubungan mereka terjadi ketika ayah Ji Su yang marah mencoba menyerang dan mengancamnya secara fisik, Ji Su turun tangan dan melindunginya

