Haters Bermunculan, Inara Rusli Minta Netizen Blok Akun Dirinya Ketimbag Menebar Kebencian

JawaPos.com - Inara Rusli mendapat dukungan sekaligus kritikan netizen secara bersamaan. Bahkan, haters atau pembenci sedang rajin berkunjung ke Instagram-nya setelah Inara memutuskan melepas cadar.

Hal ini sangat dipahami Inara Rusli. Dia menilai tak lagi menerima 100 persen dukungan sebagai istri yang berjuang membesarkan ketiga anaknya, di tengah proses perceraiannya dari sang suami, Virgoun.

Jika sebelumnya semua komentar berisi kalimat semangat yang diterimanya dari netizen, maka sekarang beralih kritikan atas penampilan terbarunya. Dia dianggap terlalu mengumbar kecantikan di media sosial lewat berbagai foto selfie-nya.

Inara berterima kasih atas netizen yang mendukungnya, dan mendoakan haters agar lebih bahagia di real life.

“Makasih ya yang sudah support aku terus. Later kita ketemu ya, kita sharing bareng-bareng, kita saling encouraging, masyaAllah,” tulis Inara di laman Instagram-nya, @mommy_starla, Sabtu (3/6) dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group).

“Buat kamu yang hate, mudah-mudahan kamu menemukan kebahagiaan dalam hidup kamu yang sesuai cara-nya,” sambungnya.

Inara menyarankan bagi haters yang tak senang melihat postingan-nya agar menekan tombol blok. Itu jauh lebih baik daripada memenuhi postingan-nya dengan komentar kebencian.

“Love me or hate me, I’ll be on my own way. Yang enggak bisa #womensupportwomen enggak usah repot war comment menebar kebencian, ada tombol block diciptakan oleh Instagram. Jangan dibikin ribet yuk bs yuk,” pungkas Inara Rusli.