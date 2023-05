Band Matta Manggung Lagi Usai 12 Tahun Vakum dari Dunia Musik

JawaPos.com - Awal 2000-an termasuk salah satu masa keemasan bagi generasi band di tanah air. Pasalnya banyak band besar dengan lagu-lagu hits yang lahir di masa itu. Lagu-lagu tersebut bahkan sampai sekarang masih menempel di hati banyak orang, terutama para pecinta musik tanah air.

Menariknya, Matta yang terlahir di era 2000-an dan vakum selama 12 tahun, aktif manggung lagi lewat acara musik mengusung tajuk Best On Track yang diadakan Pelangi Records dan East Entertainment. Acara digelar beberapa hari lalu dan ditayangkan secara live streaming melalui kanal YouTube Pelangi Records.

Sunu, vokalis Matta, mengapresiasi gagasan acara pertunjukan Best On Track. Sebab berkat acara tersebut, Matta bisa aktif lagi di dunia musik.

“Acara ini sangat bagus. Selain menjadi ajang berkumpulnya kembali para personil Matta, kami juga dapat menjalin silaturahmi dengan beberapa musisi lain,” kata Sunu dalam keterangannya, Senin (15/5).

Dalam kesempatan itu, Matta tampil dengan membawakan sejumlah lagu hits mereka seperti “Ketahuan”, “Jambu”, “Sst Ada yang Marah”, “Playboy” dan “Sumpah Mati”. Kesempatan ini juga menjadi momen penting bagi para fans setelah lama sekali Matta tidak aktif di pentas musik.

“Momen ini benar-benar spesial dan memberikan kami semangat untuk segera merilis karya terbaru Matta pada pertengahan 2023 ini,” ucap Sunu lebih lanjut.

Selain Matta, Vagetoz juga ikut tampil dalam acara “Best On Track” dengan membawakan sejumlah lagu hits seperti “Betapa Aku Mencintaimu”, “Saat Kau Pergi” dan “Kehadiranmu”. Teguh, vokalis Vagetoz mengaku senang sekali bisa tampil dalam event ini.

“Terus terang kita menunggu momen seperti ini. Terima kasih buat Pelangi Records dan East Entertainment yang bisa mewujudkan acara ini. Acaranya sangat menarik karena ada kolaborasi juga dengan rekan-rekan band dan penyanyi yang lain,” ucapnya.

Selain itu, acara musik Best On Track juga menampilkan kolaborasi. Misalnya Vagetoz feat. Chikin Caffeine (vokalis Caffeine) dan Nano membawakan lagu “Saat Kau Pergi”, Vagetoz feat. Argya membawakan lagu “Betapa Aku Mencintaimu”, dan Matta feat. Bella Nova, Lissa In Macao dan Rischa Queen membawakan lagu “Jambu”.

Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah kolaborasi antara Matta, Vagetoz, Caffeine dan Nano membawakan lagu “Ketahuan” milik Matta. Kolaborasi ini sekaligus menegaskan kembali jalan Matta untuk comeback ke dunia musik.

“Tahun ini Matta comeback untuk para penggemar. Ke depannya, Pelangi Records akan terus menghidupkan acara musik Best On Track setiap tahun, dan tentunya dengan dibarengi konsep-konsep yang jauh lebih menarik dan visioner,” kata Sunu.