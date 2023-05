Viral di Medsos Dian Sastro jadi Dosen dan Ngajar Mahasiswa, Netizen Terkesima

JawaPos.com - Lagi viral di media sosial (medsos) aktris kenamaan Tanah Air, - Lagi viral di media sosial (medsos) aktris kenamaan Tanah Air, Dian Sastrowardoyo mengajar mahasiswa dan menjadi dosen. Aktris ternama Indonesia ini memang diketahui tak hanya cantik dan memiliki karier cemerlang, tapi juga cerdas dan concerned terhadap pendidikan khususnya kaum perempuan.

Belakangan juga terungkap kalau ternyata, Dian Sastrowardoyo juga merupakan dosen di vokasi Universitas Indonesia (UI). Hal inilah yang kemudian viral di medsos baru-baru ini.

Hal ini terlihat dari unggahan video di akun Tiktok @fikrigansbay baru-baru ini. Di-repost ke berbagai media sosial lainnya seperti di Twitter, topik terkait Dian Sastro bahkan sampai trending.

Melalui unggahan tersebut, terlihat perekam sedang menunggu Dian Sastro menyelesaikan kelas yang sedang ia ampu untuk kemudian melakukan bimbingan. Informasi tersebut juga tertulis di dalam video viral tersebut.

"Hari ini jadwal bimbingan sama Mba Dian Sastro," demikian penjelasan di video tersebut.

Seperti dalam tangkapan layar, Dian Sastro terlihat modis dengan mengenakan baju putih, celana jeans, sepatu kets, dan tas daypack. Netizen menyebut tampilan Dian Sastro ini layaknya mahasiswa sedang berdiri berhadapan dengan mahasiswanya.

Tampak mimik serius saat Dian Sastro berbicara dengan mahasiswa tersebut. Diketahui mahasiswa tersebut diduga menjadikan Dian Sastro sebagai dosen pembimbing melalui narasi captionnya.

"Bimbingan sama Dosen Pembimbing aku mba Dian Sastro," terang akun TikTok tersebut.

Dian juga membagikan momen tersebut di medsos pribadinya. "Hari ini mengajar di Vokasi UI. Membahas dasar-dasar Story Structure, premis film, Central Dramatic Question, dan LTG (Long Term Goal) dalam sebuah karakter, dasar-dasar bahasa visual dan mise en scène," tulis Dian saat membagikan pengalamannya mengajar di UI.

Dalam unggahan itu pun dia menyemangati mahasiswa di kelasnya. Dia bahkan mengaku tidak pelit dalam memberikan nilai.

"Buat anak-anak kelas aku, bikin tugasnya yg kali ini lebih semangat ya guys!!! I know you guys are way smarter and more creative than you think you are! You just don't know it yet!Aku nggak pelit nilai! But I need to be impressed! So please.. impress me with your work!" sambung Dian.