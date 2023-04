Tolak Perankan Pangeran Eric di 'The Little Mermaid', Ini Alasan Harry Styles

JawaPos.com - ​​​​​Harry Styles nyaris bertualang di bawah laut sebagai Pangeran Eric dalam film live action Disney, The Little Mermaid. Namun, pelantun 'As It Was' itu akhirnya memilih untuk tidak mengambil tawaran peran tersebut, dikutip dari ANTARA.

Sutradara film Rob Marshall, mengungkap bahwa Harry menolak tawaran tersebut dengan alasan mengejar jalur karir yang berbeda.

"Kami bertemu dengannya, dia (Harry) menyenangkan, pria yang luar biasa. Tapi pada akhirnya, dia benar-benar merasa ingin pergi (tidak mau terlibat, Red) dan membuat film yang akhirnya dia lakukan, yang sedikit lebih gelap," ujar Rob dalam sebuah wawancara seperti dilaporkan Eonline.

Alih-alih menjadi seorang pangeran, Harry memilih untuk memerankan Jack dalam film thriller psikologis Don't Worry Darling dan Tom Burgess dalam sebuah drama romantis My Policeman. Kedua film ini dirilis pada tahun 2022.

Pemenang piala Grammy itu tidak memiliki peran yang berfokus pada bernyanyi di kedua film tersebut, yang menurut Rob adalah langkah yang disengaja.

"Untuk banyak musisi muda seperti Harry, mencoba untuk mengukir jalan karir dan tidak ingin dilihat sebagai penyanyi. Itulah mengapa dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang tidak dalam genre musik, untuk benar-benar mengembangkan dirinya,” kata Rob.

“Saya sangat senang untuk memiliki dua orang muda yang baru dalam film ini," tambahnya.

Pada akhirnya, aktor asal Inggris, Jonah Hauer-King dipilih untuk memerankan Pangeran Eric, yang akan beradu peran dengan Ariel, dimainkan oleh Halle Bailey.

"Saya siap untuk semua orang akhirnya melihat film ini, karena akhirnya akan diluncurkan. Kami telah mengerjakan dan membicarakannya dalam waktu yang lama, namun sekarang kami akhirnya akan melihatnya dan saya sangat berterima kasih," kata Halle Bailey pada Kids’ Choice Awards 2023 beberapa waktu lalu.

Adapun film remake live-action “The Little Mermaid” garapan Disney itu akan tayang di bioskop Amerika Serikat pada 26 Mei 2023. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal tayang di Indonesi