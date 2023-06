Dikatai Banci, Jefri Nichol Sambut Tantangan Berkelahi YouTuber Cellos Botak, Tapi Endingnya Antiklimaks

JawaPos.com - Aktor Jefri Nichol kembali mendapat tantangan adu jotos. Kali ini, tantangan datang dari YouTuber Yoshua Marcellos alias Cellos Botak. Hal itu diungkap Jefri dalam unggahan Twitter miliknya, dikutip dari FAJAR.

Cellos Botak sendiri menantang Jefri Nichol di sela-sela sebuah event tinju yang digelar olehnya belum lama ini. Di situ, Cellos mengatakan bahwa ia ingin bertarung melawan Jefri Nicol.

"Jefri Nichol, kalo lo bukan banci, lawan gue di atas ring!" katanya.

Jefri Nichol rupanya merespons tantangan itu. Ia menampilkan tangkapan layar terkait percakapannya dengan pria yang mendapat julukan botak terkuat di bumi itu.

"Kalau lu ngerasa gue banci, berantem aja besok siang di Bekasi, lu tinggal di Bekasi kan? Kita cari sasana Mua Thay. Selesaian langsung besok," tulis Jefri dikutip Sabtu (17/6).

Tantangan itu disambut Cellos dengan menanyakan apakah pertarungan tersebut membutuhkan kontrak atau tidak?

"U maunya gue jawab apa biar kita fight dengan kontrak? Biar hype?" jawab Cellos.

Jefri pun menolak saran Cellos untuk membuat kontrak. Dia menginginkan pertarungan tersebut benar-benar dilakukan tanpa harus embel-embel kontrak dan sebagainya.

"Gak usah pakai kontrak, pure berantem aja ayo, kan lu yang nantangin berantem, wkwkw," jawab Jefri lagi.

Sayang, Cellos terlihat enggan jika pertarungan tersebut hanya sekadar adu jotos biasa. Buntutnya, Cellos ternyata juga berniat membuat konten dari pertarungan melawan Jefri.

"Ngapain? Buang tenaga, in the ring with contract," balasnya.