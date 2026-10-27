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Penulis: Djati Waluyo
Selasa, 27 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Stok BBM Cuma Diputar-putar, Pengamat Ingatkan Antrean Merembet ke Daerah Lain 

Ilistras antrean kendaraan yang akan mengisi BBM di SPBU. (Dok/JawaPos.com) - Image

Ilistras antrean kendaraan yang akan mengisi BBM di SPBU. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemindahan stok bahan bakar minyak (BBM) dari satu daerah ke daerah lain untuk mengatasi antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berisiko memunculkan persoalan baru.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan stok sebagai langkah darurat untuk meredam gejolak distribusi BBM di sejumlah daerah.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak, mengatakan persoalan antrean BBM tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan stok di masing-masing daerah.

Menurutnya, pemindahan pasokan untuk memenuhi lonjakan permintaan di satu wilayah dapat memicu kekurangan pasokan di wilayah lain apabila tidak diimbangi penambahan stok.

“Kalau hanya mengalihkan dari satu tempat ke tempat lain, pertama berbiaya tinggi. Kedua, butuh waktu. Ketiga, bom waktu karena akan menimbulkan masalah di daerah asal,” ujar Ali saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (27/10).

Ali mengatakan, apabila pasokan BBM dari Jawa Timur dialihkan ke Bali untuk mengatasi antrean, persoalan serupa berpotensi muncul kembali di Jawa Timur ketika stok di wilayah tersebut menipis.

Menurutnya, pemindahan pasokan belum tentu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Ia menyebut, stok yang tersedia pada dasarnya hanya diputar untuk memenuhi kebutuhan di wilayah yang sedang mengalami tekanan permintaan.

Pasalnya, tanpa tambahan pasokan, langkah tersebut berisiko memindahkan persoalan dari satu daerah ke daerah lainnya. “Barangnya segitu-gitunya cuma diputar-putar,” ucapnya.

Ali menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan stok BBM untuk jangka pendek, terutama ketika antrean mulai memicu keresahan masyarakat.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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