Stok BBM di Bali Capai 48 Juta Liter, Diklaim Cukup untuk 15 Hari

Kapal pengangkut BBM sandar di dermaga Terminal BBM Sanggaran di Denpasar, Bali, Jumat (16/10). (ANTARA/Pertamina)
JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga meningkatkan stok bahan bakar minyak (BBM) di Bali, di mana pada Sabtu (17/10) tercatat mencapai 48 juta liter.
Persediaan tersebut diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 14 hingga 15 hari ke depan, di tengah antrean panjang pengisian BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan, stok BBM tersebut ditempatkan di Terminal BBM Manggis, Karangasem, dan Sanggaran, Denpasar.
"Jumlah stok tersebut sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 14 hingga 15 hari ke depan, dan penambahan pasokan akan terus dilakukan secara berkala," ungkap Ahad sebagaimana dilansir dari Radar Bali (Jawa Pos Group), Sabtu (17/10).
Selain memperkuat persediaan, Pertamina menambah 16 armada mobil tangki untuk memperlancar distribusi BBM ke SPBU.
Perusahaan juga menyiagakan 66 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, terdiri dari 42 SPBU di wilayah Denpasar dan 24 SPBU di Badung.
Untuk mendukung operasional pada malam hari, sebanyak 100 personel TNI Kodam IX/Udayana disiapkan membantu sebagai operator SPBU.
"Sebanyak 100 personel TNI Kodam IX/Udayana juga disiapkan untuk membantu sebagai operator SPBU pada malam hari," terang Ahad.
Di tengah upaya menjaga pasokan, Pemerintah Provinsi Bali turut menerapkan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU.
Kebijakan yang disepakati Pertamina tersebut berlaku mulai Sabtu (17/10) hingga Senin (19/10) untuk seluruh jenis kendaraan.
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Jawa Pos
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