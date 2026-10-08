Investasi Hilirisasi Nikel Menggeliat, Indonesia Bidik Rantai Pasok Global Baterai EV

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani (Dok ANTARA)
JawaPos.com - Pemerintah meyakini Indonesia siap untuk menjadi rantai pasok global baterai kendaraan listrik (EV) di masa depan. Hal ini terlihat dari konsistensi investasi hilirisasi nikel di dalam negeri yang kian meningkat.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lonjakan investasi yang masuk berkat upaya pemerintah membentuk ekosistem industri yang semakin lengkap.
Ia menyebut masuknya investasi mulai dari bahan baku hingga komponen baterai terutama di dua kawasan industri yakni PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
"Selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini (IWIP) kurang lebih USD 11 miliar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP, total ekspornya mencapai USD 28 miliar atau 10 persen dari total ekspor Indonesia," ujar Rosan dalam peresmian proyek industri hilirisasi baterai di Maluku Utara, Kamis (8/10).
Ia mengatakan, besarnya aktivitas industri di kawasan tersebut juga tercermin dari kapasitas listrik yang telah terpasang dan sedang dibangun. Di kawasan industri IWIP, kapasitas listrik terpasang telah mencapai lebih dari 7,1 Gigawatt (GW) dan di Morowali sebesar 8,8 GW.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022