Investasi Hilirisasi Nikel Menggeliat, Indonesia Bidik Rantai Pasok Global Baterai EV

JawaPos.com - Pemerintah meyakini Indonesia siap untuk menjadi rantai pasok global baterai kendaraan listrik (EV) di masa depan. Hal ini terlihat dari konsistensi investasi hilirisasi nikel di dalam negeri yang kian meningkat.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani mengatakan lonjakan investasi yang masuk berkat upaya pemerintah membentuk ekosistem industri yang semakin lengkap.

Ia menyebut masuknya investasi mulai dari bahan baku hingga komponen baterai terutama di dua kawasan industri yakni PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini (IWIP) kurang lebih USD 11 miliar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP, total ekspornya mencapai USD 28 miliar atau 10 persen dari total ekspor Indonesia," ujar Rosan dalam peresmian proyek industri hilirisasi baterai di Maluku Utara, Kamis (8/10).