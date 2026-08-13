Berikan Pengalaman Kerja bagi Talenta Muda, Pertamina Terima 539 Peserta Internship 2026

Para peserta Program Internship Pertamina 2026 tengah melakukan pengisian dokumen yang diperlukan untuk mengikuti progarm. (Istimewa).
JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk mendukung peningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya dengan membuka akses bagi generasi muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja melalui pelaksanaan Internship Pertamina 2026.
VP Talent Development & Recruitment Pertamina, Muhammad Aryomekka Firdaus, mengatakan internship ini akan menjadi momentum penting bagi para peserta.
“Hari ini merupakan hari pertama teman-teman internship mulai bergabung di Pertamina Grup dengan melakukan penandatanganan kontrak kerja internship,” ujar Aryomekka pada acara onboarding Internship 2026 di Gedung Pertamina WanitaPatra, Simprug, Jakarta, pada Senin (10/8).
Menurutnya, program internship merupakan salah satu upaya Pertamina meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja. Kesempatan tersebut dibuka secara terbuka melalui Pertamina Talent Candidate.
Sebanyak 539 peserta terpilih akan mengikuti intership di seluruh lingkungan Pertamina Grup selama satu tahun. Para peserta merupakan bagian dari 94.176 pendaftar yang mengikuti proses seleksi program internship tahun ini, atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan pendaftar tahun sebelumnya.
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“Ini menjadi upaya kami untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa bergabung di Pertamina, baik itu melalui rekruitmen maupun internship,” katanya.
Aryomekka berharap para peserta dapat memperoleh manfaat maksimal selama menjalani program. Di sisi lain, Pertamina juga diharapkan mendapatkan wawasan dan perspektif baru dari generasi muda, khususnya Generasi Z.
Salah satu peserta Internship Pertamina 2026, Putri Astrian mengungkapkan bahwa proses seleksi hingga penerimaan berlangsung cepat, sekitar satu bulan.
“Saya bangga menjadi salah satu perserta yang lolos dari puluhan ribu pendaftar setelah melalui tahap seleksi administrasi, wawancara. Sampai saat ini Pertamina masih menjadi perusahaan impian semua orang, dan saya berharap bisa mendapatkan pengalaman dan menggali ilmu sebanyak mungkin selama program internship,” ujar alumni Universitas Padjajaran ini.
Program internship Pertamina dirancang sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang terpadu dan sistematis di bawah bimbingan serta pengawasan supervisor. Peserta tidak hanya dibekali keterampilan dan keahlian yang dapat diterapkan di dunia bisnis, tetapi juga memperoleh pengalaman real-life practical working melalui berbagai proyek dan pembekalan untuk mempersiapkan diri menjadi profesional yang andal.
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