Streamlining Pertamina Mampu Mendorong Fokus Bisnis dan Efisiensi

Ilustrasi truk pengangkut BBM milik PT Pertamina untuk distribusikan ke wilayah Medan dan sekitarnya. (Istimewa).
JawaPos.com - Penataan anak usaha atau business streamlining PT Pertamina (Persero) dinilai mampu mendorong transformasi BUMN untuk efisiensi lebih kuat.
Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo mengatakan, streamlining pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Langkah itu untuk memastikan dua fungsi utama BUMN, yakni menghasilkan dividen bagi negara dan memberikan layanan publik.
“Sebenarnya tidak hanya Pertamina yang melakukan streamlining, tetapi
"Banyak perusahaan BUMN lain juga melakukan hal yang sama. Poinnya streamlining didasarkan pada dua hal yang melekat pada BUMN, yaitu menghasilkan dividen bagi negara dan memberikan layanan publik,” kata Bramastyo saat diwawancarai melalui sambungan telepon pada Selasa (11/8).
Menurut dia, posisi Pertamina menjadi strategis karena sektor energi membutuhkan perlindungan dan perhatian pemerintah. Karena itu, streamlining Pertamina diarahkan untuk meningkatkan kontribusi kepada negara sekaligus menekan potensi loss yang dapat muncul akibat struktur organisasi yang belum efektif.
Dari perspektif ekonomi kelembagaan (economic institution), Bramastyo menilai streamlining dapat memperbaiki hubungan prinsipal-agen antara pemegang saham dan manajemen. Pengurangan lapisan serta posisi direksi dan komisaris pada entitas yang tidak lagi diperlukan berpotensi menekan biaya sekaligus membuat pengambilan keputusan lebih efektif.
Selain efisiensi, penataan anak usaha dapat mengembalikan BUMN pada bisnis inti (core business). Bagi Pertamina, langkah itu dapat membuat perusahaan lebih fokus menjalankan mandat utamanya di sektor energi, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan secara lebih rasional dan terarah.
Pertamina sendiri hingga akhir Semester I-2026 telah menyelesaikan business streamlining terhadap 31 entitas.
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan yang sejalan dengan aspirasi pemerintah dan Danantara.
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