Wamentan Sudaryono: B50 Percepat Swasembada Energi RI

JawaPos.com - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan implementasi program biodiesel B50 merupakan upaya pemerintah mempercepat terwujudnya swasembada energi sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto membangun kemandirian energi nasional melalui sumber daya domestik.

"Presiden ingin segala sesuatunya best fast result. Programnya besar, dikerjakan dengan cepat, dan memberikan dampak nyata. Potensi swasembada pangan harus diwujudkan menjadi kenyataan. Potensi swasembada energi juga harus diwujudkan menjadi kenyataan," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan program biodiesel B50 dan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan menjadi contoh nyata implementasi visi besar Presiden Prabowo yang dijalankan melalui pendekatan best fast result (BFR) atau menghasilkan capaian terbaik dalam waktu yang cepat.

Menurut Sudaryono, Presiden Prabowo memiliki visi besar untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, mulai dari sumber daya alam, lahan pertanian, hingga energi nasional.

Ia mengatakan keberhasilan implementasi B50 menjadi salah satu bukti Indonesia mampu mengoptimalkan kekuatan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Melalui kebijakan tersebut, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar karena separuh kebutuhan biodiesel dipenuhi dari minyak sawit produksi dalam negeri.

Dengan B50, lanjut Sudaryono, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Sebanyak 50 persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan 50 persen di antaranya berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia.