Kapasitas PLTB Sidrap Ditambah jadi 175 MW

PLTB di Kabupaten Sidrap dari 75 Mega Watt (MW) ditambah 100 MW sehingga total kapasitas terpasang nanti menjadi 175 MW. (ANTARA)
JawaPos.com - Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif mengapresiasi dan mendukung rencana penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Sidrap dari 75 Mega Watt (MW) ditambah 100 MW sehingga total kapasitas terpasang nanti menjadi 175 MW.
"Penambahan kapasitas ini akan semakin memperkuat posisi daerah Sidrap sebagai lumbung energi terbarukan nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT)," kata Syaharuddin di sela peninjauan PLTB Sidrap, Sulsel, Sabtu (11/7).
Dia mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah mendampingi dan mendapatkan penjelasan penambahan kapasitas PLTB itu dari Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas RI, Ika Retna Wulandary.
Menurut dia, penambahan kapasitas daya listrik bersumber EBT itu adalah bagian dari agenda Bappenas untuk mendukung proyek strategis nasional di Sulsel sebagai percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia.
"PLTB Sidrap merupakan pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia yang saat ini memiliki kapasitas terpasang 75 megawatt (MW)," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Sidrap kini menyiapkan pengembangan PLTB baru di kawasan Lawawoi dan Lainungan dengan tambahan kapasitas sekitar 100 MW.
Menurut Syahruddin, pengembangan tersebut tidak hanya akan meningkatkan kontribusi Sidrap dalam penyediaan energi bersih, tetapi juga membuka peluang investasi hijau yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sebelumnya Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas RI memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung dan membantu pengembangan energi baru terbarukan.
Dia menilai keberhasilan PLTB Sidrap menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif dapat berjalan seiring dengan upaya transisi menuju energi bersih.
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