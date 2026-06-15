Antisipasi Geopolitik, Menteri Bahlil Usulkan Asumsi ICP 2027 di Kisaran USD 70–USD 95

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kedua kanan), dan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria (kanan) saat konferensi pers usai rapat koordinasi terkait kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengajukan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesiamn Crude Price (ICP) berada pada kisaran USD 70 hingga USD 95 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
“Di 2027, kisarannya ICP batas minimum USD 70 dan maksimal USD 95 (per barel),” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (15/6).
Agka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan ICP yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar USD 70.
Bahlil mengatakan, pengajuan kisaran ICP yang naik jika dibandingkan dengan tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya eskalasi geopolitik global yang mempengaruhi harga energi.
Seperti diketahui, sampai dengan Mei 2026 rata-rata ICP masih tertahan di level USD 100 per barel. Karena itu, Bahlil bakal terus memantau situasi geopolitik dunia sebelum mematok angka pasti ICP untuk periode 2027 yang akan datang.
"Sambil kita lihat perkembangan dinamika nanti sampai dengan bulan Agustus, berapa angkanya akan kita letakkan," ujarnya.
Kementerian ESDM juga menargetkan produksi atau lifting minyak Indonesia berada di kisaran 602.000 sampai 615.000 barel per hari.
“Lifting minyak di 2027 kisaran 602.000 sampai 615.000 (Barel per hari). Untuk porsi yang ini bisa kita diskusikan, mana ruang yang lebih untuk bisa kita bicarakan dalam konteks untuk meningkatkan kapasitas lifting seluruh KKKS di negara kita," ungkapnya.
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