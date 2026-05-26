Blackout Sumatera Jadi Peringatan, PLN Diminta Perbaiki Infrastruktur

JawaPos.com - Penanganan pemadaman listrik massal (blackout) oleh PT PLN di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat (22/5) lalu menjadi pengingat bahwa percepatan pemulihan tidak cukup jika tidak dibarengi penguatan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan nasional agar kejadian serupa tidak berulang di kemudian hari.

Pasalnya, gangguan sistem kelistrikan berskala besar sangat berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan layanan publik.

“Hal paling penting sekarang adalah memastikan sistem kelistrikan semakin kuat dan andal sehingga kejadian serupa dapat diminimalkan,” kata Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi di Jakarta, Senin (25/5).

Dia menilai dalam memulihkan gangguan kelistrikan berskala besar seperti di Sumatera, harus dilakukan secara bertahap.

“Dalam gangguan sistem kelistrikan berskala besar, proses recovery memang tidak bisa dilakukan sekaligus karena harus menjaga keseimbangan sistem kelistrikan secara bertahap,” ujar Tulus.

Sebelumnya, PLN menjelaskan bahwa gangguan kelistrikan yang terjadi pada Jumat (22/5) dipicu gangguan pada jaringan transmisi 275 kV di Muara Bungo, Jambi.

Menurut Tulus, respons cepat petugas lapangan PLN menjadi faktor penting dalam mempercepat normalisasi pasokan listrik di Sumatra.

“Yang terpenting pascakejadian, manajemen dan tim lapangan PLN langsung bergerak melakukan pemulihan infrastruktur kelistrikan sehingga masyarakat bisa kembali menikmati layanan listrik,” katanya.