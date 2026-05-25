Usai Blackout di Sumatera, PUSKEPI Soroti Pentingnya Informasi yang Transparan ke Publik

Kondisi listrik padam di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, Jumat (22/5/2026).(EVAN GUNANZAR/RIAUPOS.CO)
JawaPos.com - Sempat terjadi pemadaman listrik massal (blackout) pada Jumat pekan lalu (22/5), PT PLN memastikan pasokan listrik untuk Sumatera sudah pulih total.
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menyoroti komunikasi publik di situasi gangguan kelistrikan berskala besar. Menurutnya, dalam kondisi tersebut masyarakat tidak hanya membutuhkan percepatan pemulihan, tetapi juga informasi yang jelas mengenai penyebab gangguan dan tahapan normalisasi jaringan.
“Dalam kondisi seperti ini, yang paling penting adalah masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai penyebab gangguan dan proses pemulihan yang sedang berjalan. Saya melihat PLN cukup terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan hingga pasokan listrik berangsur kembali normal,” ujar Sofyano, Senin (25/5).
PLN sebelumnya menjelaskan bahwa gangguan terjadi pada transmisi 275 kV di wilayah Muara Bungo, Jambi, yang berdampak pada jaringan interkoneksi kelistrikan Sumatra.
Sofyano menjelaskan, pada jaringan kelistrikan berskala besar, sistem pengamanan akan bekerja otomatis ketika terjadi gangguan pada jalur utama guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap jaringan lainnya.
Karena itu, proses normalisasi pasokan listrik harus dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas jaringan dan keamanan sistem secara keseluruhan.
“Dalam sistem sebesar Sumatra, pemulihan memang harus dilakukan secara hati-hati agar jaringan kembali stabil sebelum seluruh pasokan listrik dinormalkan,” katanya.
Di samping faktor teknis, Sofyano menilai kondisi cuaca dan gangguan alam juga menjadi tantangan dalam pengelolaan jaringan transmisi dan distribusi listrik nasional.
Menurutnya, penyampaian perkembangan pemulihan secara berkala penting agar masyarakat memahami kondisi di lapangan dan proses penanganan yang sedang berjalan.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan pasokan listrik kembali normal sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan baik,” tutupnya.
