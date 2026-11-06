Akses Pembiayaan Petani Diperluas Lewat Pengembangan Sistem Resi Gudang

JawaPos.com - Sistem Resi Gudang (SRG) terus dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha komoditas. Melalui pencatatan komoditas secara digital dan terverifikasi, petani diharapkan lebih mudah memperoleh pembiayaan dari perbankan serta menjangkau pasar yang lebih luas.

Pengembangan tersebut dilakukan melalui kolaborasi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan sejumlah pemangku kepentingan. Ekosistem SRG kini melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, hingga mitra internasional.

“Resi Gudang bukan sekadar instrumen penyimpanan, melainkan pintu bagi petani dan pelaku usaha komoditas untuk mengakses pembiayaan dan pasar yang lebih luas," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko merangkap Plt. Direktur Utama PT KBI (Persero), Adiyasa Suhadibroto, di Jakarta, Jumat (6/11).

Hingga Oktober 2026, jumlah pengelola gudang dalam ekosistem SRG bertambah 10,6 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sistem tersebut telah menjangkau berbagai komoditas, mulai dari gula, kopi, tembakau, gabah dan beras, hingga rumput laut.

Salah satu upaya digitalisasi dilakukan melalui peluncuran e-Seaweed Platform di Sulawesi Selatan pada 23–24 September 2026. Platform ini merupakan inisiatif bersama International Labour Organization (ILO) dan Pemerintah Swiss melalui SECO, dengan dukungan OJK serta pemangku kepentingan nasional dan daerah.

Melalui platform tersebut, aktivitas petani rumput laut dapat tercatat secara real time, mulai dari proses budidaya, transaksi, hingga aktivitas di gudang. Data usaha yang terverifikasi diharapkan dapat menjadi dasar pemanfaatan SRG sekaligus membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif.

KBI memastikan setiap Resi Gudang tercatat dan terverifikasi melalui Sistem IS-Ware Next Gen. "Melalui pengembangan SRG dan pencatatan digital seperti e-Seaweed Platform, data komoditas menjadi lebih terverifikasi dan dapat menjadi fondasi kepercayaan bagi perbankan maupun pembeli,” kata Adiyasa.

Transaksi Tumbuh

Selain mengembangkan SRG, KBI juga mencatat pertumbuhan transaksi perdagangan berjangka komoditas. Hingga Oktober 2026, total transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dikliringkan PT KBI mencapai 9,27 juta lot, meningkat 2,6 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2025.