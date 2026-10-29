Sebanyak 1.100 Peserta dari 16 Negara Berpartisipasi dalam KRISTA InterFOOD di NICE PIK 2

Konferensi pers KRISTA InterFOOD yang akan digelar pada 4-7 November 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Banten (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 1.100 peserta dari 16 negara akan mengikuti pameran ke-27 KRISTA InterFOOD yang diselenggarakan pada 4-7 November 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Banten. Penyelenggaraan KRISTA InterFOOD 2026 diperkenalkan dalam konferensi pers di Ruang Garuda, lantai 2, Gedung Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Rabu (28/10).
Chief Executive Officer Krista Exhibitions Group Daud D. Salim menjelaskan pameran ini punya tiga sasaran. Yaitu sebagai platform strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing industri makanan dan minuman Indonesia di pasar global.
Pameran ini juga membuka peluang kolaborasi nyata melalui pertemuan antara produsen, distributor, importir, eksportir, investor, dan calon pembeli dari dalam maupun luar negeri. “Melalui partisipasi pelaku industri nasional dan internasional serta lebih dari 40 program yang mencakup kompetisi berskala Internasional, seminar, talkshow, dan business matching. Kami mendorong terciptanya kemitraan strategis, perluasan akses pasar, dan peluang investasi berkelanjutan," katanya. Pameran tahun ini juga menghadirkan Paviliun Amerika Serikat, Tiongkok, dan Thailand dengan total 70 peserta.
Selain produk makanan dan minuman, pengunjung dapat menemukan teknologi pengolahan, peralatan industri, serta solusi pendukung distribusi dan penyimpanan produk. Rangkaian kegiatan pendukung meliputi Indonesia Food Innovation (IFI) 2026 yang berfokus pada pengembangan produk antara (intermediate product) berbasis sumber daya lokal, kompetisi chef, kompetisi kopi, kompetisi gelato, serta berbagai seminar dan program business matching.
KRISTA InterFOOD 2026 juga diselenggarakan bersamaan dengan Seafood Show Asia Expo dan ALL Indonesia Cooltech Expo. Ketiganya saling melengkapi dalam mendukung kebutuhan industri makanan dan minuman. Seafood Show Asia Expo menghadirkan peluang bisnis di sektor hasil laut dan produk perikanan, sementara ALL Indonesia Cooltech Expo berfokus pada teknologi pendinginan dan solusi rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kualitas serta kesegaran produk.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022