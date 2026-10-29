Sebanyak 1.100 Peserta dari 16 Negara Berpartisipasi dalam KRISTA InterFOOD di NICE PIK 2

JawaPos.com - Sebanyak 1.100 peserta dari 16 negara akan mengikuti pameran ke-27 KRISTA InterFOOD yang diselenggarakan pada 4-7 November 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Banten. Penyelenggaraan KRISTA InterFOOD 2026 diperkenalkan dalam konferensi pers di Ruang Garuda, lantai 2, Gedung Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Rabu (28/10).

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Group Daud D. Salim menjelaskan pameran ini punya tiga sasaran. Yaitu sebagai platform strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat daya saing industri makanan dan minuman Indonesia di pasar global.

Pameran ini juga membuka peluang kolaborasi nyata melalui pertemuan antara produsen, distributor, importir, eksportir, investor, dan calon pembeli dari dalam maupun luar negeri. “Melalui partisipasi pelaku industri nasional dan internasional serta lebih dari 40 program yang mencakup kompetisi berskala Internasional, seminar, talkshow, dan business matching. Kami mendorong terciptanya kemitraan strategis, perluasan akses pasar, dan peluang investasi berkelanjutan," katanya. Pameran tahun ini juga menghadirkan Paviliun Amerika Serikat, Tiongkok, dan Thailand dengan total 70 peserta.

Selain produk makanan dan minuman, pengunjung dapat menemukan teknologi pengolahan, peralatan industri, serta solusi pendukung distribusi dan penyimpanan produk. Rangkaian kegiatan pendukung meliputi Indonesia Food Innovation (IFI) 2026 yang berfokus pada pengembangan produk antara (intermediate product) berbasis sumber daya lokal, kompetisi chef, kompetisi kopi, kompetisi gelato, serta berbagai seminar dan program business matching.