PNM Lansiapreneur Jadi Ruang Berkarya bagi Lansia

JawaPos.com – Produktivitas tidak selalu diukur dari seberapa banyak yang dihasilkan. Di usia senja, tetap aktif juga bisa berarti memiliki kegiatan yang disukai, menghabiskan waktu bersama, dan menikmati hal-hal sederhana yang membuat hari terasa lebih bermakna.

Mulai dari membuat kerajinan, mengaji bersama, mengikuti senam pagi, hingga merawat sesuatu dengan tangan sendiri, setiap aktivitas dapat menghadirkan pengalaman dan kebahagiaan tersendiri.

Semangat tersebut menjadi bagian dari pendekatan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui Program PNM Lansiapreneur di Panti Werdha Muslim Rumah Oma, Depok, Jawa Barat. Melalui budidaya ayam petelur dan ikan nila, PNM menghadirkan kegiatan tambahan yang dapat diikuti para oma dan opa sesuai kemampuan mereka, sekaligus memberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemeliharaan hingga menikmati hasilnya bersama.

Bagi Oma Wati, salah satu penghuni Rumah Oma, kegiatan ini menghadirkan kesenangan yang bisa dirasakan langsung dalam keseharian. “Senang rasanya bisa ikut memberi makan ayam, lalu mengambil telurnya untuk dimasak sehari-hari. Kadang dibuat telur ceplok atau dadar. Ikannya juga kami panen, lalu digoreng. Rasanya gurih. Kami senang karena bisa ikut merawat dan menikmati hasilnya bersama-sama,” tutur Oma Wati.

Sementara itu, bagi Opa Yusri, kegiatan budidaya ikan nila juga menjadi pengalaman baru yang membuat aktivitas sehari-hari semakin beragam. “Dari kegiatan ini, kami jadi belajar, ikan bukan hanya diberi makan, tetapi juga perlu dirawat dan diperhatikan pertumbuhannya sampai siap dipanen. Terima kasih kepada PNM karena sudah memberi kami kesempatan untuk mencoba hal baru seperti ini,” ujar Opa Yusri.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Kindaris, mengatakan bahwa pemberdayaan lansia tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan fasilitas, tetapi juga perlu menghadirkan ruang bagi mereka untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi.

“Lebih dari sekadar bantuan fasilitas, kami ingin menghadirkan ruang bagi para lansia untuk terus berkarya dan menjalani hari dengan lebih bermakna. Melalui Program PNM Lansiapreneur, kami ingin para oma dan opa memiliki kesempatan untuk tetap aktif, melakukan hal-hal yang mereka sukai, serta merasakan manfaat dari apa yang mereka kerjakan. Karena usia bukanlah batas untuk tetap produktif dan berdaya,” ujar Kindaris.

Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan di Rumah Oma, PNM menyediakan sarana budidaya ayam petelur dan ikan nila beserta perlengkapan pendukung dan pendampingan. Dukungan juga berlanjut melalui penyediaan pakan agar kegiatan budidaya dapat terus berjalan.

Pengelolaan budidaya ikan nila turut didukung aplikasi digital PNM Fish Care yang membantu memantau pertumbuhan dan tingkat kematian ikan. Pemanfaatan teknologi ini membantu pengelola memantau kondisi budidaya secara lebih terukur dan mendukung pengelolaan yang lebih mandiri.