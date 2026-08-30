Produk Halal Indonesia Dibidik Pasar Mancanegara

JawaPos.com - Puluhan pelaku usaha halal Indonesia mendapat kesempatan memperluas pasar ke mancanegara melalui Jakarta Halal Expo and Conference (JHEC) 2026.

Mereka dipertemukan dengan buyer dan investor dari berbagai negara dalam agenda business matching.

Lebih dari 30 pelaku usaha nasional mengikuti pertemuan bisnis tersebut dengan lebih dari 14 buyer dan investor dari 15 negara untuk menjajaki peluang kerja sama perdagangan dan investasi.

JHEC 2026 berlangsung pada 28–30 Agustus di ICE BSD City, Tangerang Selatan.

Penyelenggaraan ketiga ini mengusung tema Indonesia’s Premier Platform for Global Halal Trade, Partnership, and Innovation.

Business matching menjadi fokus utama JHEC disusun berdasar kebutuhan dan kesesuaian produk antara pelaku usaha Indonesia dengan calon mitra dari luar negeri.

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Bendahara Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Teuku Fadhil Aruna mengatakan, buyer dari luar negeri dapat mencari produk maupun mitra distribusi di Indonesia.

Sebaliknya, pelaku usaha nasional bisa menjajaki peluang membawa produknya ke pasar ekspor.