Proyeksi Harga Emas Sepekan Ke Depan: Cek Potensi Penguatan dan Pelemahan

JawaPos.com - Harga emas dunia diperkirakan masih akan melanjutkan tren penguatan pada perdagangan sepekan kedepan.

Pengamat Komoditas dan Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, jika harga emas pada Senin (31/8) terkoreksi, maka kondisi tersebut berpotensi berlanjut sepanjang pekan.

“Untuk emas dunia sendiri Sabtu pagi ditutup di USD 4.454. apabila harganya nanti terkoreksi di hari Senin kemungkinan di USD 4.381 terus dalam sepekan kemungkinan besar kalau seandainya turun pun juga di USD 4.262,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (30/8).

Ibrahim mengatakan, level support pertama harga emas dunia berada di kisaran USD 4.381 per troy ounce, sedangkan support kedua berada di USD 4.262 per troy ounce.

Sementara itu, apabila harga emas kembali menguat, level resistance pertama diperkirakan berada di USD 4.553 per troy ounce dan resistance kedua di USD 4.682 per troy ounce.

“Ini adalah untuk support pertama dan support kedua. Kemudian untuk resistance pertama kalau mengalami kenaikan kemungkinan di USD 4.553, kemudian resistance kedua di USD 4.682. Jadi emas dunia itu dalam sepekan kemungkinan ditransaksikan di USD 4.262 support-nya, resistance-nya di USD 4.682,” ujarnya.

Sementara itu, untuk harga emas batangan Antam, Ibrahim menyebut pada perdagangan sebelumnya ditutup di level Rp 2.711.000 per gram.

Apabila mengalami koreksi, harga diperkirakan turun ke level Rp 2.688.000 per gram dan berpotensi kembali terkoreksi menuju Rp 2.600.000 per gram.

Namun, potensi koreksi harga emas Antam diperkirakan terbatas, seiring dengan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang dapat menopang harga emas dalam denominasi rupiah.