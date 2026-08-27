Cara Masyarakat Pelosok Gunungkidul Olah Sampah Organik jadi Cuan

JawaPos.com - Masyarakat di Desa Karangasem, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menghidupkan aktivitas ekonomi sirkular melalui pengolahan sampah organik menjadi maggot dan pupuk organik.

Ketua Bank Sampah Ngupadi Rejeki Karangasem Riyanta menyampaikan, program Maggot Black Soldier Fly (BSF) telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah organik.

"Kini masyarakat tidak lagi melihat sampah sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Selain lingkungan menjadi lebih bersih, masyarakat juga memperoleh manfaat melalui penghematan biaya pakan, pupuk organik, dan peningkatan pendapatan kelompok," katanya dikutip dari Antara, Kamis (27/8).

Program tersebut mengubah sampah organik dengan media maggot BSF menjadi kasgot (bekas maggot) dan pupuk organik cair (POC) yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini rumah maggot mengelola rata-rata 561 kilogram sampah organik per bulan yang berasal dari 60 rumah tangga dan dua pelaku usaha angkringan.

Pengelolaan tersebut berkontribusi menurunkan volume sampah yang menimbulkan bau maupun pencemaran hingga 40-60 persen, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.

Dari sisi produksi, program ini menghasilkan 50 kilogram maggot segar per bulan, 420 kilogram kasgot per tahun, serta 540 liter pupuk organik cair (POC) setiap tahun.

Tingkat keberhasilan budi daya juga terus meningkat dengan capaian panen 30-55 persen di setiap siklusnya.