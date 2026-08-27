Temukan Potensi Kebocoran Ekspor Rp 88,6 Triliun, DSI mulai Petakan Ribuan Transaksi

JawaPos.com - Potensi kebocoran dalam ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia mulai dipetakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Dari ribuan transaksi yang dilacak lewat platform digital, ada potensi nilai sekitar USD 5 miliar atau Rp 88,6 triliun yang perlu validasi lebih lanjut.

Managing Director Business 3 Danantara Asset Management Febriany Eddy, mengatakan platform DSI sudah melacak sekitar 6.500 transaksi ekspor dengan volume 90 juta ton. Penelusuran mencakup aktivitas lewat 50 pelabuhan di 25 provinsi untuk tujuan sekitar 100 negara.

Namun, angka Rp 88,6 triliun itu belum bisa langsung disebut sebagai nilai under invoicing. DSI masih memvalidasi untuk memastikan indikasi yang ditemukan dari penelusuran awal tersebut.

Febriany bilang platform digital DSI memang dibangun untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi kebocoran dalam perdagangan SDA. "Kata kuncinya adalah penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia ini yang memberikan optimum value," ujarnya dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Aston Hotel Palembang, Kamis (27/8).

Platform tersebut berisi delapan mesin analitik yang membaca berbagai aspek transaksi ekspor. Analisis mencakup harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, data negara tujuan, dan penerimaan.

Informasi lalu direkonsiliasi untuk mencocokkan alur dokumen, pergerakan fisik barang, dan pembayaran secara end to end. Sistem fase pertama sudah diluncurkan, tetapi masih dikembangkan bertahap.