Sopir Bongkar Praktik Pengiriman Ayam Beku untuk MBG 4 Jam Tanpa Pendingin via PO BOX BGN

JawaPos.com - Seorang sopir atau kurir membongkar pengiriman ayam beku untuk salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menempuh perjalanan sekitar empat jam menggunakan mobil boks tanpa fasilitas pendingin.
Hal tersebut terungkap setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) membuka sejumlah pengaduan dari masyarakat yang masuk melalui PO BOX 45.000, Senin (24/8).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, laporan tersebut disampaikan oleh sopir yang mengangkut bahan baku ayam dari sebuah kabupaten yang berjarak sekitar tiga hingga empat jam dari lokasi dapur.
"Dia membeli ayamnya itu dari kabupaten yang kira-kira jaraknya 3-4 jam dari tempat dapurnya. Kemudian kurirnya melaporkan bahwa bahwa ayam yang dibeli dari tempat asal itu udah beku," kata Sudaryono dalam video yang diunggah di akun instagram @sudaru_sudaryono, Rabu (26/8).
Ayam tersebut kemudian dikirim menuju dapur dengan jarak tempuh sekitar empat jam. Persoalannya, kendaraan yang digunakan disebut hanya mobil boks biasa dan tidak dilengkapi pendingin.
"Kemudian dikirim ke dapurnya itu jaraknya 4 jam dari tempat pembelian dan mobil sopir kurirnya ini mobil box biasa, jadi tidak ada pendinginnya," ujar Sudaryono.
Laporan itu menjadi perhatian BGN karena menyangkut proses distribusi bahan baku sebelum diolah menjadi makanan untuk penerima manfaat MBG. BGN pun akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi yang dilaporkan sesuai fakta di lapangan.
"Nah ini kita periksa. Kita periksa dapurnya benar apa tidak, kalau betul maka kita akan berikan teguran untuk kemudian kita investigasi, kita turunkan tim ke sana ya," tegas Sudaryono.
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Jawa Pos
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