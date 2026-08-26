BGN Tertibkan 27 Ribu Dapur MBG, 463 SPPG D-isuspend 10 Hari

JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penertiban dan pengecekan terhadap 27.485 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.022 telah mendapatkan Surat Ketetapan Sementara.

Sementara itu, masih ada 463 SPPG yang belum mendapa0tkan Surat Ketetapan Sementara. BGN kemudian menangguhkan operasional dapur tersebut selama 10 hari untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

Kepala BGN f mengatakan, penataan dilakukan dengan melakukan profiling terhadap dapur sekaligus mengecek penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

"Jadi begini, kan sekarang ini, menurut catatan yang beroperasi kan 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling eh dapurnya dan juga kami cek penerima manfaatnya," kata Sudaryono di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Sudaryono, BGN mengecek lokasi dapur, sekolah, hingga posyandu yang menjadi penerima layanan MBG dari masing-masing SPPG.

"Jadi dapurnya di mana, kemudian dia ngirim ke sekolah mana, posyandu mana. Itu kemudian kami suruhlah menetapkan Surat Ketetapan Sementara. Kenapa sementara? Karena memang nanti akan kita perbaiki," ujarnya.

Dari proses tersebut, sebanyak 27.022 dapur telah ditetapkan. Adapun 463 dapur lainnya belum mendapatkan surat tersebut.

"Itu 27.022. Jadi ada sekitar 463 yang belum kami keluarkan Surat Ketetapan Sementara," kata Sudaryono.