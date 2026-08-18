Anomali Pedagang Telur: Harga Bagus, Tapi Daya Beli Masyarakat Melemah

Tio, 29 Tahun, Pedagang Telur di Pasar Kebayoran Lama mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun sejak lima bulan terakhir ini. (Dimas Choirul/Jawapos.com)
JawaPos.com - Anomali terjadi di tengah perdagangan telur. Saat harga telur relatif stabil dan dinilai cukup terjangkau, pedagang justru menghadapi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada merosotnya volume penjualan hingga 60 persen.
Tio, 29 tahun, pedagang telur di Pasar Pos Pengumben, Jakarta Barat, mengatakan penjualannya turun sekitar 60 persen dibandingkan kondisi sebelumnya.
"Sangat-sangat menurun," kata Tio saat ditemui Jawapos.com, Senin (17/8).
Dia menyebut penurunan mulai terasa setelah Lebaran tahun ini. Padahal, pada awalnya aktivitas penjualan masih berjalan normal dan permintaan cukup stabil.
Pria yang sudah lima tahun berjualan ini mengatakan penurunan pembelian paling terasa dari pelanggan yang merupakan pelaku usaha makanan.
Warteg dan pedagang nasi goreng yang sebelumnya membeli lima hingga enam kilogram telur per hari, kini hanya membeli sekitar dua hingga tiga kilogram.
"Rata-rata berubah semua Mas. Dari warteg, dari tukang nasi goreng yang tadinya beli 5 kilo 6 kilo, sekarang cuma 3 kilo, 2 kilo. Sangat menurun sekali," tuturnya.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat pedagang telur ikut terdampak karena penjualan sangat bergantung pada aktivitas para pelanggan. Sementara pembeli rumah tangga cenderung tidak berbelanja telur setiap hari.
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Jawa Pos
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