Harga Emas Antam Naik Rp 31.000 Hari Ini, jadi Rp 2.819.000 per Gram

Emas Antam . (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga emas Antam dipatok pada harga Rp 2.819.000 per gram pada perdagangan Rabu (12/8). Harga ini naik Rp 31.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan pada Selasa (11/8) sebesar Rp 2.798.000.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.462.000.
Sedangkan, emas batangan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.575.000.
Kemudian harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 27.451.659, dan emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 137.951.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24, untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.413.000.
Sedangkan untuk ukuran 1 gram, emas di Galeri24 dibanderol pada harga Rp 2.696.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.756.000, kemudian emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai Rp 1.490.000.
Transaksi harga jual emas akan dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas, mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Sementara, penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
Yakni PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
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