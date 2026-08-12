Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 13 Agustus 2026 | 06.54 WIB

NU-HAC Perkuat Kiprah Global, Dampingi Produsen Resin Plastik Thailand Raih Sertifikasi Halal

LPH NU-HAC dampingi proses pemeriksaan halal PT PTT Global Chemical Public Company Limited asal Thailand, hingga memperoleh Sertifikasi Halal. (Istimewa) - Image

LPH NU-HAC dampingi proses pemeriksaan halal PT PTT Global Chemical Public Company Limited asal Thailand, hingga memperoleh Sertifikasi Halal. (Istimewa)

JawaPos.com - Lembaga Pemeriksa Halal Nahdlatul Ulama Halal Assurance Center (LPH NU-HAC) memperluas kiprah di tingkat global.

Lembaga di bawah Nahdlatul Ulama tersebut mendampingi proses pemeriksaan halal PT PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), perusahaan petrokimia milik negara Thailand, hingga berhasil memperoleh Sertifikasi Halal resmi di Indonesia untuk 137 produk resin plastik.

Ketua LPH NU-HAC Abdul Hakam Aqsho mengatakan, proses pemeriksaan berjalan lancar dan selesai dalam waktu relatif singkat.

 ”Pemeriksaan berlangsung empat hari mengingat PTT GC memiliki empat produksi line dan satu warehouse besar. Alhamdulillah tidak keluar dari timeline yang kami targetkan itu juga berkat dukungan dan kooperatif tim dr PTT GC semua, hanya dalam waktu 40 hari kami bisa menyelesaikan proses hingga keluar sertifikat halal,” ujar Abdul Hakam Aqsho dilansir dari Antara.

 Dia mengatakan, Thailand menjadi negara ketiga yang bekerja sama dengan LPH NU-HAC.

 ”Kita sudah ada 11 negara untuk bekerja sama pemeriksaan halal, Thailand ini menjadi yang ketiga, ada Belarusia, Jepang, China, Ceko, Rumania, Italia, prancis, Belgia, Skotlandia,” terang Abdul Hakam Aqsho.

Pencapaian ini menjadikan GC sebagai produsen resin plastik pertama dari Thailand yang memperoleh Sertifikasi Halal Indonesia.

Sertifikasi tersebut mencakup berbagai produk dalam kategori High Density Polyethylene (HDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), Low Density Polyethylene (LDPE), Polystyrene (PS), dan Hexene (Monomer) yang dipasarkan melalui merek InnoPlus by GC, PlastMate by GC, dan DIAREX by GC.

Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi rantai pasok halal, khususnya pada industri yang berkaitan dengan kemasan pangan dan minuman, sertifikasi terhadap bahan baku industri dinilai semakin penting.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
BPJPH Siapkan Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, 1,35 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Gratis - Image
Ekonomi Syariah

BPJPH Siapkan Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026, 1,35 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Gratis

Kamis, 26 Februari 2026 | 15.29 WIB

Soal Narasi Pengecualian Sertifikasi Halal Produk AS, Pakar Hukum Minta Publik Baca Naskah Kerjasama RI–AS - Image
Nasional

Soal Narasi Pengecualian Sertifikasi Halal Produk AS, Pakar Hukum Minta Publik Baca Naskah Kerjasama RI–AS

Rabu, 25 Februari 2026 | 06.14 WIB

Seskab Teddy Bantah Produk AS Masuk Indonesia Tanpa Sertifikasi Halal - Image
Nasional

Seskab Teddy Bantah Produk AS Masuk Indonesia Tanpa Sertifikasi Halal

Senin, 23 Februari 2026 | 16.10 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore