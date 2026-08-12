NU-HAC Perkuat Kiprah Global, Dampingi Produsen Resin Plastik Thailand Raih Sertifikasi Halal

JawaPos.com - Lembaga Pemeriksa Halal Nahdlatul Ulama Halal Assurance Center (LPH NU-HAC) memperluas kiprah di tingkat global.

Lembaga di bawah Nahdlatul Ulama tersebut mendampingi proses pemeriksaan halal PT PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), perusahaan petrokimia milik negara Thailand, hingga berhasil memperoleh Sertifikasi Halal resmi di Indonesia untuk 137 produk resin plastik.

Ketua LPH NU-HAC Abdul Hakam Aqsho mengatakan, proses pemeriksaan berjalan lancar dan selesai dalam waktu relatif singkat.

”Pemeriksaan berlangsung empat hari mengingat PTT GC memiliki empat produksi line dan satu warehouse besar. Alhamdulillah tidak keluar dari timeline yang kami targetkan itu juga berkat dukungan dan kooperatif tim dr PTT GC semua, hanya dalam waktu 40 hari kami bisa menyelesaikan proses hingga keluar sertifikat halal,” ujar Abdul Hakam Aqsho dilansir dari Antara.

Dia mengatakan, Thailand menjadi negara ketiga yang bekerja sama dengan LPH NU-HAC.

”Kita sudah ada 11 negara untuk bekerja sama pemeriksaan halal, Thailand ini menjadi yang ketiga, ada Belarusia, Jepang, China, Ceko, Rumania, Italia, prancis, Belgia, Skotlandia,” terang Abdul Hakam Aqsho.

Pencapaian ini menjadikan GC sebagai produsen resin plastik pertama dari Thailand yang memperoleh Sertifikasi Halal Indonesia.

Sertifikasi tersebut mencakup berbagai produk dalam kategori High Density Polyethylene (HDPE), Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), Low Density Polyethylene (LDPE), Polystyrene (PS), dan Hexene (Monomer) yang dipasarkan melalui merek InnoPlus by GC, PlastMate by GC, dan DIAREX by GC.