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Djati Waluyo
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.01 WIB

Kabar Baik! Penerbangan Jet dan Internasional Kembali Hadir di Bandara Husein Bandung

Bandara Husen Sastranegara Bandung, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

JawaPos.com - Bandara Husen Sastranegara Bandung akan kembali melayani penerbangan pesawat jet dan juga internasional pada Agustus 2026 setelah sempat dihentikannya layanan penerbangan komersial dan jet sejak akhir Oktober 2023.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Bandara Husen Sastranegara Bandung akan segera melayani penerbangan pesawat jet dengan rute domestik maupun internasional dalam waktu dekat.

“Tinggal menunggu tanggal 14 dan tanggal 17 untuk penerbangan dengan pesawat jet dan penerbangan internasional," ujar Farhan kepada awak media, Senin (10/8).

Seiring dengan rencana dibukanya kembali penerbangan menuju Malaysia dan Singapura maka bandara kebanggaan warga Jawa Barat tersebut sudah berganti status dan nama guna menyesuaikan fungsinya.

“Nama resminya sekarang Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara Bandung,” ujarnya.

Farhan mengatakan, untuk rute internasional, Bandara Husein Sastranegara diproyeksikan kembali melayani penerbangan menuju Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Singapura. Sedangkan, untuk rute domestik yang dipersiapkan meliputi Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Pontianak, Makassar dan Denpasar.

Ia menyebut, setidaknya terdapat delapan maskapai yang akan melayani penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara

“Yang saya tahu, grup Garuda ada dua, grup Lion ada tiga, kemudian ada TransNusa, dan ada dua lagi untuk penerbangan internasional. Jadi ada delapan,” ucapnya.

Lanjutnya, Pemerintah Kota Bandung saat ini terus mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung agar reaktivasi Bandara Husein Sastranegara dapat berjalan optimal. Adapun, pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan jalan akses menuju bandara, normalisasi drainase, hingga peningkatan penerangan jalan umum.

“Kami sedang memperbaiki jalan akses menuju bandara, normalisasi drainase, serta peningkatan penerangan jalan umum. Untuk pengelolaan parkir akan dilakukan oleh lembaga pengelola parkir yang bekerja sama langsung dengan Lanud Husein Sastranegara,” ungkapnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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