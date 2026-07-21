Warga Bandung Bisa ke Malaysia-Singapura Langsung, TransNusa Ajukan Penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara

Ilustrasi armada pesawat maskapai Trans Nusa. (Antara)
JawaPos.com - Warga Bandung berpeluang kembali menikmati penerbangan internasional langsung dari Bandara Husein Sastranegara, terutama ke negara tetangga. Maskapai TransNusa mengaku telah mengajukan minat untuk membuka rute internasional menuju Malaysia dan Singapura apabila bandara tersebut kembali dibuka untuk melayani penerbangan luar negeri.
Group CEO TransNusa Datuk Bernard Francis mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Angkasa Pura dan InJourney terkait rencana pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan internasional yang ditargetkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir September 2026.
"Kita sudah berbincang dengan Angkasa Pura, InJourney juga mengenai rancangan mereka untuk membuka Bandara Husein Sastranegara di Bandung untuk international flights, akhir bulan September ataupun pertengahan bulan September," ujar Bernard di Jakarta, Selasa (21/7).
Menurut Bernard, TransNusa menjadi salah satu maskapai yang telah menyampaikan ketertarikan untuk mengoperasikan penerbangan internasional dari Bandung. Rute yang diajukan meliputi Malaysia dan Singapura.
"Sejauh ini TransNusa telah already expressed interest ya untuk terbang ke Malaysia dan juga Singapura. So, kita masih menunggu keputusan dan juga keputusan Angkasa Pura untuk memberi rute-rute kepada maskapai-maskapai yang membuat aplikasi. So, kita masih menunggu," katanya.
Saat ini, TransNusa mengoperasikan 19 pesawat yang terdiri atas 10 unit Airbus A320 dan A321 serta lima pesawat COMAC C909 buatan Tiongkok.
Bernard juga memaparkan jaringan penerbangan TransNusa yang terus berkembang. Dari Jakarta, maskapai tersebut melayani rute ke Kuala Lumpur dengan frekuensi empat kali sehari, Penang, Subang, Singapura, Guangzhou, serta sejumlah kota domestik seperti Singkawang dan Yogyakarta.
Dalam waktu dekat, TransNusa juga berencana membuka rute baru Lampung-Kuala Lumpur yang ditargetkan mulai beroperasi pada bulan depan.
Sementara dari Bali, TransNusa melayani penerbangan ke Perth di Australia hingga tiga kali sehari, Singapura dua kali sehari, Guangzhou, Manado, serta sejumlah destinasi domestik seperti Lombok, Bima, Waingapu, dan Wakatobi.
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