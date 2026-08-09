Tingkatkan Layanan, Pertamina Resmikan Integrasi Informasi Publik

Corsec Pertamina Arya Dwi Paramita, Vice President Corcomm Muhammad Baron bersama Ketua KIP RI, Handoko Agung Saputro dan Ketua Bidang Strategi Dan Riset KIP RI Joemarthine Chandra meluncurkan Integrasi Layanan Informasi Publik di Grha Pertamina Jakarta, pada Jumat 7 Agustus 2026. (Istimewa).
JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) secara resmi meluncurkan Integrasi Layanan Informasi Publik sebagai semangat baru dalam menghadirkan layanan informasi yang informatif.
Peluncuran ini mencerminkan komitmen Pertamina sebagai Perusahaan yang responsif dan terpercaya serta menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.
Peluncuran dilakukan oleh Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, Vice President Corporate Communication Muhammad Baron bersama Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI), Handoko Agung Saputro dan Ketua Bidang Strategi Dan Riset KIP RI Joemarthine Chandra di Grha Pertamina Jakarta, pada Jumat 7 Agustus 2026.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Handoko Agung Saputro menyampaikan apresiasi kepada Pertamina atas komitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik sehingga kehadiran Pertamina benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pertamina sebagai salah satu BUMN dan soko guru ekonomi nasional dapat memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Saya mengapresiasi kegiatan ini karena menjadi bukti nyata komitmen Pertamina untuk semakin terbuka dan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Handoko.
Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan Pertamina berkomitmen dalam menghadirkan informasi yang membuat masyarakat percaya, merasa dilayani, dan merasakan manfaatnya.
“Perjalanan menuju tujuan itu tentu tidak instan, dibangun melalui langkah-langkah kecil yang kita lakukan, diantaranya dengan membuka akses kanal informasi resmi Pertamina yang semakin mudah, menjaga akurasi dan keamanan informasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat tata kelola informasi untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Arya.
Arya melanjutkan, Pertamina akan terus memperkuat sinergi, kolaborasi, dan komitmen terbaik agar setiap langkah yang kita lakukan bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni meraih kepercayaan publik. “Kolaborasi yang kuat harus didukung layanan yang cepat, akurat, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucap Arya.
Dengan mengusung semangat baru sebagai "One Team, One Goal” sesuai kebijakan dan prinsip one Pertamina one voice, seluruh kanal informasi resmi Pertamina mulai dari Voice 135, Email, media sosial, Whatsapp, Website, E-PPID hingga Sp4n Lapor menjadi terintegrasi dalam melayani kebutuhan masyarakat dengan cepat dan akurat.
“Setiap layanan informasi yang diterima masyarakat adalah hasil kolaborasi seluruh lini yang bergerak dalam satu strategi dan satu tujuan. Tujuan kita adalah memenangkan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi yang transparan, informatif, akuntabel, dan dipercaya publik," ujar Arya.
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