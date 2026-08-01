Investasi Emas di Indonesia Capai 15 Ton di Kuartal II 2026, Naik 40 Persen

Ilustrasi investasi emas (Freepik)
JawaPos.com - World Gold Council (WGC) mencatat kinerja investasi emas di Indonesia pada kuartal kedua 2026 melonjak hingga 40 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Berdasarkan laporan Gold Demand Trends Q2 2026 yang dirilis, permintaan emas batangan dan koin di Indonesia meningkat menjadi 15 ton.
Head of Asia-Pacific dan Global Head of Central Banks, Shaokai Fan, mengatakan Indonesia kembali menjadi salah satu pasar emas dengan kinerja investasi terkuat secara global pada kuartal kedua.
“Permintaan emas batangan dan koin melonjak hingga 40 persen yoy meskipun kenaikan harga emas melandai,” ujar Shaokai dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (1/8).
Shaokai mengatakan, ketahanan permintaan tersebut mencerminkan adanya pergeseran perilaku investor.
Para investor lebih memilih emas di tengah berlanjutnya pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global.
“Alih-alih sekadar merespons fluktuasi harga jangka pendek, semakin banyak investor di Indonesia yang memandang emas sebagai aset strategis untuk jangka panjang, terutama di tengah berlanjutnya pelemahan rupiah dan ketidakpastian prospek ekonomi domestic," ujarnya.
Peluncuran Bullion Ecosystem Development Roadmap Indonesia juga mencerminkan semakin besarnya pengakuan terhadap peran strategis emas dalam sistem keuangan nasional.
“Ke depan, kami memperkirakan bahwa inisiatif ini, yang didukung oleh kuatnya fundamental investasi jangka panjang, akan mendorong partisipasi investor secara lebih luas sekaligus membuka akses ke beragam produk investasi emas,” ucapnya.
Shaokai mengatakan, Investasi pada ETF emas, emas batangan, dan koin turun menjadi 262 ton pada kuartal kedua, karena turunnya harga emas meredam tingginya tren permintaan pada awal tahun.
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