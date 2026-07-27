4 Kriteria Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo Versi Ekonom

Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah didorong untuk memilih figur yang punya kompetensi kuat di bidang moneter, independen, dan kredibel, sebagai pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang mengundurkan diri.
Sejumlah ekonom meminta pemerintah menyeleksi ketat sosok yang akan ditempatkan sebagai gubernur BI.
Sebab, setiap kebijakannya akan menentukan stabilitas moneter dan keuangan Indonesia ke depan.
Berikut kriteria calon Gubernur BI yang ideal untuk menggantikan Perry Warjiyo versi ekonom:
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pengganti Perry harus sosok yang memiliki pemahaman kuat mengenai kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan sektor riil.
Pasalnya, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga inflasi dan stabilitas rupiah.
Tetapi juga bagaimana kebijakan moneter dapat bersinergi dengan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Calon Gubernur BI berikutnya harus dikenal dan punya kredibilitas yang baik di mata pasar.
“Karena itu, figur yang dipilih sebaiknya merupakan sosok yang memahami keseluruhan mandat Bank Indonesia, memiliki kredibilitas di mata pasar, serta mampu menjaga kesinambungan kebijakan yang telah berjalan dengan baik,” ujar Yusuf Rendy Manilet kepada JawaPos.com, Senin (27/7).
Baca Juga:Perry Warjiyo Mundur, Ekonom Indef: Gubernur BI yang Baru Harus Pimpin Upaya Stabilisasi Rupiah
Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai pengganti Perry Warjiyo sebaiknya berasal dari kalangan profesional yang tidak memiliki keterlibatan dalam politik praktis.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!