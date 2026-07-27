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Djati Waluyo
Senin, 27 Juli 2026 | 19.57 WIB

4 Kriteria Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo Versi Ekonom

Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. (dok. JawaPos.com) - Image

Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. (dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah didorong untuk memilih figur yang punya kompetensi kuat di bidang moneter, independen, dan kredibel, sebagai pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang mengundurkan diri.

Sejumlah ekonom meminta pemerintah menyeleksi ketat sosok yang akan ditempatkan sebagai gubernur BI.

Sebab, setiap kebijakannya akan menentukan stabilitas moneter dan keuangan Indonesia ke depan.

Berikut kriteria calon Gubernur BI yang ideal untuk menggantikan Perry Warjiyo versi ekonom:

1. Paham kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan koordinasi kebijakan

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pengganti Perry harus sosok yang memiliki pemahaman kuat mengenai kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan sektor riil.

Pasalnya, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga inflasi dan stabilitas rupiah.

Tetapi juga bagaimana kebijakan moneter dapat bersinergi dengan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Punya kredibilitas baik di mata pasar

Calon Gubernur BI berikutnya harus dikenal dan punya kredibilitas yang baik di mata pasar. 

“Karena itu, figur yang dipilih sebaiknya merupakan sosok yang memahami keseluruhan mandat Bank Indonesia, memiliki kredibilitas di mata pasar, serta mampu menjaga kesinambungan kebijakan yang telah berjalan dengan baik,” ujar Yusuf Rendy Manilet kepada JawaPos.com, Senin (27/7).

3. Dari kalangan profesional murni, tak terlibat politik praktis

Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai pengganti Perry Warjiyo sebaiknya berasal dari kalangan profesional yang tidak memiliki keterlibatan dalam politik praktis.

Editor: Bayu Putra
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