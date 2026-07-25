Laris Manis, Penerbitan Panda Bond Perdana Indonesia Diserbu Investor Tiongkok

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam bentuk Yuan China atau Panda Bond.

Dalam peluncuran perdananya pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar CNY 7 miliar atau setara USD 1,033 miliar untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, dengan mengoptimalkan momentum positif di pasar obligasi domestik Tiongkok, Pemerintah melaksanakan penerbitan perdana Panda Bonds pada tanggal 23 Juli 2026.

“Transaksi ini mendapat sambutan yang sangat baik dari investor di pasar domestik Tiongkok dengan total peak orderbook mencapai sekitar CNY 17,0 miliar atau bid-to-cover ratio sebesar 2,4 kali,” ujar Suminto dalam keterangan yang diterima, Sabtu (25/7).

Suminto menjelaskan, Panda Bond diterbitkan dalam bentuk dua seri. Seri pertama bertenor tiga tahun senilai 5,6 miliar yuan dengan kupon 1,90 persen dan jatuh tempo pada 30 Juli 2029. Sementara seri kedua bertenor lima tahun senilai 1,4 miliar yuan dengan kupon 2,19 persen dan jatuh tempo pada 30 Juli 2031.

Baca Juga:Panda Bond Perdalam Akses RI ke Pasar Domestik Tiongkok

Ia menyebut bahwa, besarnya permintaan investor memungkinkan Pemerintah memperoleh biaya pendanaan yang efisien melalui penetapan tingkat imbal hasil (yield) yang kompetitif.

Lanjutnya, tingginya order book dan pricing yang kompetitif mencerminkan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, komunikasi yang efektif dengan investor di Tiongkok, serta pemanfaatan momentum pasar yang tepat.

“Hasil penerbitan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2026,” ucapnya.

Seperti diketahui, Surat Utang Negara Panda Bonds yang diterbitkan dalam transaksi ini memperoleh peringkat AAA (Stable) dari China Lianhe Credit Rating Co., Ltd.