Panda Bond Perdalam Akses RI ke Pasar Domestik Tiongkok

Ekonom Bank Permata Josua Pardede/(Dok. Jawapos)
JawaPos.com - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memandang, penerbitan Panda Bond memperdalam akses Indonesia ke pasar domestik Tiongkok sekaligus membentuk acuan harga obligasi Indonesia di pasar tersebut.
Pasar Panda berpotensi mendukung ukuran penerbitan yang lebih besar dan berulang, meski persyaratan administrasi, pelaporan berbahasa Mandarin, pemeringkatan lokal, persetujuan regulator, serta pengaturan pemindahan dana biasanya lebih rumit.
“Artinya, obligasi Panda menawarkan kedalaman pasar yang lebih baik, sedangkan obligasi Dim Sum menawarkan keluwesan pelaksanaan yang lebih tinggi,” kata Josua, dikutip dari Antara, Jumat (24/7).
Josua menjelaskan, perbedaan utama Panda Bond dan Dim Sum Bond terletak pada pasar penerbitannya. Obligasi Panda diterbitkan di pasar domestik Tiongkok dan terutama menjangkau investor institusi yang memiliki dana dalam renminbi di Tiongkok.
Sedangkan obligasi Dim Sum diterbitkan di luar Tiongkok, terutama melalui Hong Kong, dan lebih banyak menjangkau investor internasional yang mengelola dana renminbi luar negeri.
“Dengan demikian, obligasi Panda memberi akses yang lebih langsung dan lebih dalam kepada tabungan domestik Tiongkok, sedangkan obligasi Dim Sum memiliki keunggulan dalam fleksibilitas pemanfaatan serta pemindahan dana lintas negara,” jelas Josua.
Ketika ditanya mengenai seberapa besar potensi permintaan investor domestik Tiongkok, Josua menilai potensi permintaannya cukup kuat meski tetap bergantung pada harga.
Menurutnya, jumlah penerbitan perdana yang dibatasi sekitar 7 miliar renminbi relatif terkendali dibandingkan kapasitas pasar domestik Tiongkok.
Dukungan Bank Sentral Tiongkok, keterlibatan bank-bank besar seperti Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China International Capital Corporation (CICC), China International Trust Investment Corporation (CITIC), China Construction Bank, dan China Eximbank, serta peringkat AAA domestik juga menjadi modal penting untuk menarik investor.
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